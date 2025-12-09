Рейтинг@Mail.ru
На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы
18:15 09.12.2025
На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы
На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы - РИА Новости, 09.12.2025
На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы
Красная планета продолжает подкидывать сюрпризы ученым. Бороздящий ее просторы марсоход Perseverance наткнулся на очередную необычную деталь. РИА Новости, 09.12.2025
На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы

Поверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Public domain
Поверхность Марса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Красная планета продолжает подкидывать сюрпризы ученым. Бороздящий ее просторы марсоход Perseverance наткнулся на очередную необычную деталь.
Может ли найденный объект, по мнению исследователей, угрожать жителям Земли?

Отличается от камней вокруг

Марсоход Perseverance, который уже пять лет изучает Красную планету, наткнулся на эту удивительную геологическую загадку во время исследования региона Вернодден в огромном кратере Джезеро шириной 45 километров.
Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Fotolia/artemp1
Планета Марс
Внимание ученых привлек одинокий валун, который сильно отличался по своей форме и высоте "от низких, плоских и фрагментированных камней вокруг".
Необычный камень размером около 76 сантиметров назвали "Фиппсаксла" в честь одноименной скалы в Норвегии. Дальнейший анализ с помощью инструментов на марсоходе показал высокое содержание железа и никеля. Для марсианских камней такой состав — большая редкость. А вот в метеоритах эти металлы часто встречаются.

Гость из других миров?

Судя по всему, родина необычного камня вовсе не Марс. По мнению ученых, его состав может указывать на то, что он произошел из другой галактики и в далеком прошлом упал на планету.
Метеорит
Метеорит - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Fotolia / trahko
Метеорит
Чтобы подтвердить, что богатый металлом камень — действительно метеорит, ученые должны будут провести дополнительные исследования. А если удастся доказать его межзвездное происхождение, камень может предоставить бесценную информацию об истории Красной планеты.
Стоит отметить, что обнаружение метеорита на Марсе не является таким уж беспрецедентным событием. Несколько марсоходов за годы исследований уже находили породы экзогенного происхождения.
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
"Кьюриосити", например, обнаружил метеориты "Ливан" в 2014 году и "Какао" в 2023 году в кратере Гейл. Марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити" также обнаружили железо-никелевые метеориты во время своих миссий в начале 2000-х годов. Однако до сих пор Perseverance еще не находил фрагментов такого типа внутри кратера Джезеро.

"Холм Черепа"

Тем не менее Perseverance обнаружил много других вещей. В апреле этого года внимание марсохода привлек угловатый камень темно-серого цвета, получивший неофициальное название "Холм Черепа". Он также резко контрастировал с окружающей местностью своей неровной поверхностью и другим цветом.
Извержение вулкана
Извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана
Ученые вначале посчитали объект метеоритом, но спектрометр не обнаружил соответствующего химического состава. Выяснилось, что камень является фрагментом магматической породы — застывшей лавы из древних марсианских вулканов. Высокое содержание таких элементов, как железо и магний, придавало ему темный оттенок.

Камни, которые могут подтвердить древнюю жизнь на Марсе

Однако самое захватывающее открытие марсоход Perseverance совершил, когда обнаружил в высохшем речном русле Марса камни. Они могут содержать потенциальные признаки древней микроскопической жизни.
Роботизированная рука для отбора образцов марсохода Perseverance
Роботизированная рука для отбора образцов марсохода Perseverance - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Роботизированная рука для отбора образцов марсохода Perseverance
Образец, содержащий потенциальные биосигнатуры, был взят из красноватых, богатых глиной аргиллитов в долине Неретва, речном русле, которое когда-то несло воду в кратер Джезеро.
Ученые обнаружили мельчайшие частицы, названные "маковыми зернами", которые были обогащены фосфатом и сульфидом железа. На Земле данные химические соединения являются побочными продуктами, образующимися при поедании микроорганизмами органического вещества.
Кратер Джезеро на Марсе, где есть древние следы жидкой воды
Кратер Джезеро на Марсе, где есть древние следы жидкой воды - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL
Кратер Джезеро на Марсе, где есть древние следы жидкой воды
Найденные камни даже заставили заместителя администратора НАСА Ники Фокс сделать весьма смелое заявление: "Сегодня мы действительно показываем вам, что стали на шаг ближе к ответу на вопрос, <...> действительно ли мы одиноки во Вселенной".
Однако прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо провести углубленный анализ образцов, собранных Perseverance, в лабораториях на Земле.
 
 
 
