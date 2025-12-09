На Марсе нашли "гостя" из-за пределов нашей Солнечной системы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Красная планета продолжает подкидывать сюрпризы ученым. Бороздящий ее просторы марсоход Perseverance наткнулся на очередную необычную деталь.

Может ли найденный объект, по мнению исследователей, угрожать жителям Земли?

Отличается от камней вокруг

Марсоход Perseverance, который уже пять лет изучает Красную планету, наткнулся на эту удивительную геологическую загадку во время исследования региона Вернодден в огромном кратере Джезеро шириной 45 километров.

© Fotolia/artemp1 Планета Марс © Fotolia/artemp1 Планета Марс

Внимание ученых привлек одинокий валун, который сильно отличался по своей форме и высоте "от низких, плоских и фрагментированных камней вокруг".

Необычный камень размером около 76 сантиметров назвали "Фиппсаксла" в честь одноименной скалы в Норвегии. Дальнейший анализ с помощью инструментов на марсоходе показал высокое содержание железа и никеля. Для марсианских камней такой состав — большая редкость. А вот в метеоритах эти металлы часто встречаются.

Гость из других миров?

Судя по всему, родина необычного камня вовсе не Марс. По мнению ученых, его состав может указывать на то, что он произошел из другой галактики и в далеком прошлом упал на планету.

Чтобы подтвердить, что богатый металлом камень — действительно метеорит, ученые должны будут провести дополнительные исследования. А если удастся доказать его межзвездное происхождение, камень может предоставить бесценную информацию об истории Красной планеты.

Стоит отметить, что обнаружение метеорита на Марсе не является таким уж беспрецедентным событием. Несколько марсоходов за годы исследований уже находили породы экзогенного происхождения.

"Кьюриосити", например, обнаружил метеориты "Ливан" в 2014 году и "Какао" в 2023 году в кратере Гейл. Марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити" также обнаружили железо-никелевые метеориты во время своих миссий в начале 2000-х годов. Однако до сих пор Perseverance еще не находил фрагментов такого типа внутри кратера Джезеро.

"Холм Черепа"

Тем не менее Perseverance обнаружил много других вещей. В апреле этого года внимание марсохода привлек угловатый камень темно-серого цвета, получивший неофициальное название "Холм Черепа". Он также резко контрастировал с окружающей местностью своей неровной поверхностью и другим цветом.

Ученые вначале посчитали объект метеоритом, но спектрометр не обнаружил соответствующего химического состава. Выяснилось, что камень является фрагментом магматической породы — застывшей лавы из древних марсианских вулканов. Высокое содержание таких элементов, как железо и магний, придавало ему темный оттенок.

Камни, которые могут подтвердить древнюю жизнь на Марсе

Однако самое захватывающее открытие марсоход Perseverance совершил, когда обнаружил в высохшем речном русле Марса камни. Они могут содержать потенциальные признаки древней микроскопической жизни.

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS Роботизированная рука для отбора образцов марсохода Perseverance © NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS Роботизированная рука для отбора образцов марсохода Perseverance

Образец, содержащий потенциальные биосигнатуры, был взят из красноватых, богатых глиной аргиллитов в долине Неретва, речном русле, которое когда-то несло воду в кратер Джезеро.

Ученые обнаружили мельчайшие частицы, названные "маковыми зернами", которые были обогащены фосфатом и сульфидом железа. На Земле данные химические соединения являются побочными продуктами, образующимися при поедании микроорганизмами органического вещества.

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL Кратер Джезеро на Марсе, где есть древние следы жидкой воды © NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL Кратер Джезеро на Марсе, где есть древние следы жидкой воды

Найденные камни даже заставили заместителя администратора НАСА Ники Фокс сделать весьма смелое заявление : "Сегодня мы действительно показываем вам, что стали на шаг ближе к ответу на вопрос, <...> действительно ли мы одиноки во Вселенной".