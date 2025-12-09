Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
13:08 09.12.2025 (обновлено: 13:14 09.12.2025)
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не станет легче даже при условии достижения мира на Украине, поскольку внешние силы продолжат душить
в мире
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира

Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира на Украине

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не станет легче даже при условии достижения мира на Украине, поскольку внешние силы продолжат душить Минск и дальше.
"Вы видите, какие силы пытаются торпедировать даже американские предложения... по мирному договору с Украиной. Я к тому, что, если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства… Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас на севере или северо-западе", - приводит агентство Белта слова главы белорусского государства.
По его словам, эти страны "чего-то требуют" от Белоруссии. "А если бы мы в Беларуси создавали альтернативные правительства и поддерживали "бойцов за независимость". Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните – хоругви (военизированные группировки оппозиции – ред.). Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их - пусть содержат. Если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как на это должны реагировать?" – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко оценил обстановку на белорусско-украинской границе
Вчера, 12:33
 
В миреБелоруссияУкраинаМинскАлександр Лукашенко
 
 
