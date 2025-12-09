Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не станет легче даже при условии достижения мира на Украине, поскольку внешние силы продолжат душить Минск и дальше.
"Вы видите, какие силы пытаются торпедировать даже американские предложения... по мирному договору с Украиной. Я к тому, что, если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства… Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас на севере или северо-западе", - приводит агентство Белта слова главы белорусского государства.
По его словам, эти страны "чего-то требуют" от Белоруссии. "А если бы мы в Беларуси создавали альтернативные правительства и поддерживали "бойцов за независимость". Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните – хоругви (военизированные группировки оппозиции – ред.). Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их - пусть содержат. Если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как на это должны реагировать?" – заявил Лукашенко.