https://ria.ru/20251209/london--2060924781.html
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
Лондон ввел санкции против Александра Дугина - РИА Новости, 09.12.2025
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
Лондон ввел санкции против российского политолога Александра Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы, говорится в уведомлении британского... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:23:00+03:00
2025-12-09T18:23:00+03:00
2025-12-09T18:23:00+03:00
в мире
лондон
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005754521_0:90:3180:1879_1920x0_80_0_0_2d6b1f23ea6ce6d6633d6bcd085a714f.jpg
https://ria.ru/20251209/sanktsii-2060922731.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005754521_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e7c466e5414d6aa1b48adeac6b9cdea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, александр дугин
В мире, Лондон, Александр Дугин
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
Лондон ввел санкции против Дугина и его центра геополитической экспертизы