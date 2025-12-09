Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
18:23 09.12.2025
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
Лондон ввел санкции против Александра Дугина
в мире, лондон, александр дугин
В мире, Лондон, Александр Дугин
Лондон ввел санкции против Александра Дугина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Лондон ввел санкции против российского политолога Александра Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы, говорится в уведомлении британского минфина.
"Александр Гельевич Дугин... Центр геополитической экспертизы", - говорится в сообщении о введении новых санкций.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лондон ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников
Вчера, 18:15
 
В миреЛондонАлександр Дугин
 
 
