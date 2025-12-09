https://ria.ru/20251209/lokomotiv-2060954934.html
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Футболисты московского "Локомотива" проведут три зимних тренировочных сбора в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Футболисты "Локомотива" проведут три зимних сбора в Абу-Даби