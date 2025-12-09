Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Футбол
 
20:29 09.12.2025 (обновлено: 21:54 09.12.2025)
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
Футболисты московского "Локомотива" проведут три зимних тренировочных сбора в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале столичного клуба. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
футбол
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
спорт
локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы

Футболисты "Локомотива" проведут три зимних сбора в Абу-Даби

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Футболисты "Локомотива"
Футболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Футболисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" проведут три зимних тренировочных сбора в Абу-Даби, сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
Команда 12 января пройдет углубленный медосмотр, а 13 января отправится на сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в три этапа. Первый цикл сборов состоится с 13 по 24 января, второй - с 28 января по 8 февраля, третий - с 12 по 21 февраля.
"Локомотив" завершил первую часть чемпионата на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков за 18 туров. В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Локомотив" на своем поле сыграет против "Нижнего Новгорода".
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
