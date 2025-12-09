Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
14:49 09.12.2025 (обновлено: 15:00 09.12.2025)
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
Заседание межправкомиссии РФ и Венгрии внесет существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве. 9 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заседание межправкомиссии РФ и Венгрии внесет существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Я уверен, что сегодняшнее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству внесет существенный вклад в дальнейшее развитие наших взаимовыгодных связей”, - сказал он в начале встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Ранее во вторник Сийярто принял участие в заседании российско-венгерской межправкомиссии и сделал ряд заявлений для прессы.
Последний раз Лавров и глава МИД Венгрии встречались в конце ноября в Москве во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия и Россия смогут сделать блестящие шаги вперед, заявил Сийярто
