https://ria.ru/20251209/lavrov-2060834107.html
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии - РИА Новости, 09.12.2025
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
Заседание межправкомиссии РФ и Венгрии внесет существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:49:00+03:00
2025-12-09T14:49:00+03:00
2025-12-09T15:00:00+03:00
в мире
венгрия
россия
москва
сергей лавров
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060837056_0:52:3353:1938_1920x0_80_0_0_484eb6d762f4c08147cbb8d7e0d116bf.jpg
https://ria.ru/20251209/vengrija-2060761624.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060837056_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_2e90a1717d2ab957fa9bc0ac94f42611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, москва, сергей лавров, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Лавров рассказал о целях заседания межправкомиссии России и Венгрии
Лавров: заседание межправкомиссии РФ и Венгрии поможет сотрудничеству двух стран