Лавров обсудит с Сийярто ситуацию вокруг украинского урегулирования
14:31 09.12.2025 (обновлено: 16:21 09.12.2025)
Лавров обсудит с Сийярто ситуацию вокруг украинского урегулирования
Лавров обсудит с Сийярто ситуацию вокруг украинского урегулирования - РИА Новости, 09.12.2025
Лавров обсудит с Сийярто ситуацию вокруг украинского урегулирования
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обменяется с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто мнениями по ситуации вокруг... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
россия
венгрия
в мире, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто
Лавров обсудит с Сийярто ситуацию вокруг украинского урегулирования

Лавров намерен обменяться с Сийярто мнениями по украинскому урегулированию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 9 декабря 2025
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обменяется с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто мнениями по ситуации вокруг усилий по украинскому урегулированию.
"Наши лидеры обсуждают также международную проблематику. С тех пор прошло десять дней, но за этот период произошли определенные события. Я уверен, что мы обменяемся мнениями о том, как, в частности, будет складываться ситуация вокруг усилий по украинскому урегулированию", - сказал Лавров на переговорах с венгерским коллегой.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
