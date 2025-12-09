Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с Сийярто
14:08 09.12.2025 (обновлено: 14:09 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/lavrov-2060816758.html
Лавров встретился с Сийярто
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 09.12.2025
москва, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, виктор орбан, в мире
Москва, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Виктор Орбан, В мире
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Министры обменялись рукопожатием и сделали совместное фото перед началом переговоров.
Ранее во вторник Сийярто принял участие в заседании российско-венгерской межправкомиссии и сделал ряд заявлений для прессы.
Последний раз Лавров и глава МИД Венгрии встречались в конце ноября в Москве во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто
МоскваВенгрияСергей ЛавровПетер СийяртоВиктор ОрбанВ мире
 
 
