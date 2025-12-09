https://ria.ru/20251209/lavrov-2060816758.html
Лавров встретился с Сийярто
Лавров встретился с Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Лавров встретился с Сийярто
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:08:00+03:00
2025-12-09T14:08:00+03:00
2025-12-09T14:09:00+03:00
москва
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225461_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_6f6f5a3a7c15df867c67ca6d798f0df2.jpg
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060784955.html
москва
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225461_0:0:1203:902_1920x0_80_0_0_4b1e7ad74534b27fb4f4488e4cf16a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, виктор орбан, в мире
Москва, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Виктор Орбан, В мире
Лавров встретился с Сийярто
Лавров встретился с Сийярто в Москве