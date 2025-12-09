https://ria.ru/20251209/kreml-2060797798.html
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса - РИА Новости, 09.12.2025
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.12.2025
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Песков: Россия высоко ценит заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса