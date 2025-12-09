Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kreml-2060797798.html
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса - РИА Новости, 09.12.2025
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса
Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:05:00+03:00
2025-12-09T13:05:00+03:00
москва
венгрия
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2878:1619_1920x0_80_0_0_cf109d0c1fe5288702a26dbf36033824.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058549018.html
москва
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d7e8190c57b9f341b9e2a7ba06b30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, венгрия, россия, дмитрий песков
Москва, Венгрия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле высоко оценили заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса

Песков: Россия высоко ценит заинтересованность Венгрии в перспективах бизнеса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва высоко ценит заинтересованность коллег из Венгрии в перспективах бизнеса после украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
"Мы знаем, что у господина (министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера - ред.) Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Премьер Венгрии назвал переговоры с Путиным успешными
29 ноября, 03:31
 
МоскваВенгрияРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала