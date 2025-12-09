Рейтинг@Mail.ru
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
10:22 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/krasnoyarsk-2060744126.html
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
По делу экс-мэра Красноярка Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, проходят еще 12 человек, следствию пришлось долго... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:22:00+03:00
2025-12-09T10:22:00+03:00
происшествия, красноярск, москва, владислав логинов (мэр красноярска), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Москва, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Следственный комитет России (СК РФ)
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек

По делу экс-мэра Красноярска Логинова о взяточничестве проходят еще 12 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владислав Логинов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. По делу экс-мэра Красноярка Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, проходят еще 12 человек, следствию пришлось долго раскручивать коррупционные цепочки и схемы конспирации, сообщила краевая прокуратура.
"Самым громким коррупционным уголовным делом стало дело бывшего главы Красноярска, в нем фигурируют 12 обвиняемых. Сумма взятки на момент передачи дела в центральный аппарат СК составила 187 миллионов рублей. В 2023 году прокурорская поверка показала, что в городской администрации отдается предпочтение конкурсам, а не аукционам. Мы понимали, что условия конкурса можно прописать под конкретного подрядчика, что нельзя сделать при аукционе как механизме честной конкуренции", - цитирует слова прокурора края Романа Тютюника пресс-служба надзорного ведомства.
По его словам, должностные лица не обратили внимание на ситуацию и не отреагировали на нее, что привело к возбуждению уголовного дела и активизации оперативно-розыскной деятельности.
"Наши следственные органы собрали материалы по картельному сговору в отношении организованной преступный группы. Свою помощь в расследовании оказала региональная антимонопольная служба, которая подтвердила наличие картельного сговора. Дело отличалось от других длительностью распутывания коррупционных цепочек, выявлением и раскрытием схем конспирации преступной деятельности, многоступенчатостью схемы посредничества", - отметил Тютюник.
В краевой прокуратуре уточнили, что на прошлой недели нескольким фигурантам по делу продлили меру пресечения.
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу, потом арест продлили. В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра по собственному желанию.
Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
ПроисшествияКрасноярскМоскваВладислав Логинов (мэр Красноярска)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
