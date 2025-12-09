По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек

По его словам, должностные лица не обратили внимание на ситуацию и не отреагировали на нее, что привело к возбуждению уголовного дела и активизации оперативно-розыскной деятельности.

"Наши следственные органы собрали материалы по картельному сговору в отношении организованной преступный группы. Свою помощь в расследовании оказала региональная антимонопольная служба, которая подтвердила наличие картельного сговора. Дело отличалось от других длительностью распутывания коррупционных цепочек, выявлением и раскрытием схем конспирации преступной деятельности, многоступенчатостью схемы посредничества", - отметил Тютюник.

Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.