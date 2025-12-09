https://ria.ru/20251209/krasnoyarsk-2060724125.html
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 13, медпомощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:17:00+03:00
