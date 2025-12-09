Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек
08:23 09.12.2025 (обновлено: 10:17 09.12.2025)
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек - РИА Новости, 09.12.2025
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 13, медпомощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Новости
происшествия, volkswagen touareg
Происшествия, Volkswagen Touareg
После ДТП с автобусом под Красноярском за медпомощью обратились 11 человек

После ДТП под Красноярском за медпомощью обратились 11 пассажиров микроавтобуса

© Фото : МВД 24/TelegramПоследствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском
Последствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : МВД 24/Telegram
Последствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском
КРАСНОЯРСК, 9 дек — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 13, медпомощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, сообщил краевой главк МВД.
"В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них шестеро несовершеннолетних. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося", — говорится в релизе.
Авария произошла на 591-м километре трассы Р‑255 "Сибирь". Водитель Volkswagen без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали 19 пассажиров. Пострадали водители обеих машин, погиб 25-летний пассажир легковушки.
Водителей Volkswagen и автобуса доставили в больницу.
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами
В ГД хотят изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами
Вчера, 02:11
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
