Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.12.2025
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП
Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами, в ходе осмотра медики серьезных травм у них не обнаружили,... РИА Новости, 09.12.2025
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП
РИА Новости: пострадавшие в ДТП под Красноярском дети отделались ушибами
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами, в ходе осмотра медики серьезных травм у них не обнаружили, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В краевом главке МВД ранее сообщали, что во вторник утром на 591 километре трассы Р‑255 "Сибирь" водитель Volkswage
n без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось 19 пассажиров. Всего пострадали 14 человек : 11 пассажиров автобуса, в том числе 6 детей, а также водители обеих машин, 25-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Уточняется, что за рулем Volkswagen находилась 22-летняя девушка.
"Дети отделались ушибами. Они и сопровождающий были осмотрены в медучреждении, повреждений не зафиксировано. Четверо пострадавших обратились в Ачинскую больницу: двое наблюдаются амбулаторно, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.