Рейтинг@Mail.ru
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/krasnojarsk-2060771164.html
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.12.2025
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП
Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами, в ходе осмотра медики серьезных травм у них не обнаружили,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:43:00+03:00
2025-12-09T11:43:00+03:00
происшествия
volkswagen group
volkswagen touareg
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060718113_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_19ea57a8469858477dd5585d81c11313.jpg
https://ria.ru/20251208/dtp-2060588070.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060718113_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fedd2a8dde089abd1a82e145eea17c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, красноярский край
Происшествия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Красноярский край
Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП

РИА Новости: пострадавшие в ДТП под Красноярском дети отделались ушибами

© Фото : МВД 24/TelegramПоследствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском
Последствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : МВД 24/Telegram
Последствия столкновения автомобиля Volkswagen с микроавтобусом под Красноярском
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами, в ходе осмотра медики серьезных травм у них не обнаружили, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В краевом главке МВД ранее сообщали, что во вторник утром на 591 километре трассы Р‑255 "Сибирь" водитель Volkswagen без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось 19 пассажиров. Всего пострадали 14 человек : 11 пассажиров автобуса, в том числе 6 детей, а также водители обеих машин, 25-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Уточняется, что за рулем Volkswagen находилась 22-летняя девушка.
"Дети отделались ушибами. Они и сопровождающий были осмотрены в медучреждении, повреждений не зафиксировано. Четверо пострадавших обратились в Ачинскую больницу: двое наблюдаются амбулаторно, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
ДТП на улице Володарского в Вичуге - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
8 декабря, 15:01
 
ПроисшествияVolkswagen GroupVolkswagen TouaregКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала