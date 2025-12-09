Красноярский минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП

КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами, в ходе осмотра медики серьезных травм у них не обнаружили, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Дети отделались ушибами. Они и сопровождающий были осмотрены в медучреждении, повреждений не зафиксировано. Четверо пострадавших обратились в Ачинскую больницу: двое наблюдаются амбулаторно, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.