Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы
Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы - РИА Новости, 09.12.2025
Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы
Из освобожденного Красноармейска в безопасные районы эвакуированы более 200 местных жителей, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:34:00+03:00
2025-12-09T08:34:00+03:00
2025-12-09T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
валерий герасимов
красноармейск
россия
Герасимов сообщил об эвакуации жителей Красноармейска в безопасные районы
