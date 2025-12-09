Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 09.12.2025 (обновлено: 08:47 09.12.2025)
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске - РИА Новости, 09.12.2025
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске
В освобожденном Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, местным жителям оказывается помощь, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 09.12.2025
красноармейск, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске

Герасимов: в освобожденном Красноармейске проверяют жилые кварталы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Освобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В освобожденном Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, местным жителям оказывается помощь, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению", - сказал Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач силами группировки "Центр". Слова Герасимова приводит Минобороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
3 декабря, 05:11
3 декабря, 05:11
 
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Валерий Герасимов
 
 
