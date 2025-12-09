https://ria.ru/20251209/krasnoarmejsk-2060724786.html
Герасимов рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске
В освобожденном Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, местным жителям оказывается помощь, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:33:00+03:00
2025-12-09T08:33:00+03:00
2025-12-09T08:47:00+03:00
