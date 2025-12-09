Рейтинг@Mail.ru
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kozheurova-2060957155.html
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что получила перелом позвоночника после завала в соревнованиях на этапе трековых велогонок в Москве. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T20:44:00+03:00
2025-12-09T20:44:00+03:00
спорт
велоспорт
москва
россия
позвоночник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904557153_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_c1536168daf7fd16b462d8a231927205.jpg
/20251127/burlakova-2058124516.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904557153_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_232f40f6bf0508b0b972bcacca4504f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, велоспорт, москва, россия, позвоночник
Спорт, Велоспорт, Москва, Россия, позвоночник
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском

Кожеурова сломала позвоночник во время заезда на велотреке в Крылатском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВелоспорт. Трек
Велоспорт. Трек - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что получила перелом позвоночника после завала в соревнованиях на этапе трековых велогонок в Москве.
Заезд прошел 6 декабря на велотреке в Крылатском. Спортсменка отметила, что сама гонка прошла хорошо, но на финишном круге произошел завал, в котором у нее не было "шансов на спасение".
"Сломанный позвоночник, кукусики! Лежала лицом в зеленку бесконечно долго и скулила в ожидании людей. По ощущениям, я разломалась пополам. Больновато и страшновато было. Я планировала получить аплодисменты на подиуме, но получила их, выкатываясь с трека на тележке, примотанная к щиту. Зато всё внимание мне одной. Спасибо всем!" - написала спортсменка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По словам Кожеуровой, ей не потребуется операция. После получения травмы она начала выкладывать видео с восстановительными процедурами.
"Очередной раз в жизни везение со мной заодно, и спина сломалась так, что ничего не передавило и даже операцию делать не надо. Реабилитация, блин, долгая, и, кажется, следующий этап я не еду", - добавила Кожеурова.
Яна Бурлакова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Велогонщицу Бурлакову назвали спортсменкой года в России
27 ноября, 17:36
 
СпортВелоспортМоскваРоссияпозвоночник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала