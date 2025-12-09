https://ria.ru/20251209/kozheurova-2060957155.html
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что получила перелом позвоночника после завала в соревнованиях на этапе трековых велогонок в Москве.
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Кожеурова сломала позвоночник во время заезда на велотреке в Крылатском
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что получила перелом позвоночника после завала в соревнованиях на этапе трековых велогонок в Москве.
Заезд прошел 6 декабря на велотреке в Крылатском. Спортсменка отметила, что сама гонка прошла хорошо, но на финишном круге произошел завал, в котором у нее не было "шансов на спасение".
"Сломанный позвоночник, кукусики! Лежала лицом в зеленку бесконечно долго и скулила в ожидании людей. По ощущениям, я разломалась пополам. Больновато и страшновато было. Я планировала получить аплодисменты на подиуме, но получила их, выкатываясь с трека на тележке, примотанная к щиту. Зато всё внимание мне одной. Спасибо всем!" - написала спортсменка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По словам Кожеуровой, ей не потребуется операция. После получения травмы она начала выкладывать видео с восстановительными процедурами.
"Очередной раз в жизни везение со мной заодно, и спина сломалась так, что ничего не передавило и даже операцию делать не надо. Реабилитация, блин, долгая, и, кажется, следующий этап я не еду", - добавила Кожеурова.