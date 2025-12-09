Рейтинг@Mail.ru
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
12:58 09.12.2025
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
россия
игорь краснов
европейский суд по правам человека (еспч)
верховный суд рф
россия
Новости
россия, игорь краснов, европейский суд по правам человека (еспч), верховный суд рф
Россия, Игорь Краснов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховный суд РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать утратившим силу постановление <…> от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", — говорится в новом постановлении.
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
2 декабря, 11:09
Кроме того, суд исключил упоминания о конвенции ЕСПЧ. Вместо нее теперь даются ссылки на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. В постановлениях отмечается, что именно в соответствии с этим пактом каждый человек имеет право на справедливое разбирательство в суде, на защиту от пыток и на свободное выражение мнения.
Сохраняется также право на свободу мысли и слова и свободу массовой информации. Отмечается, что политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются на публичное обсуждение и критику в СМИ.
Пленум прошел под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова. По его итогам Судебному департаменту рекомендовано своевременно обеспечивать судей текстами международно-правовых документов и их переводами.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.
Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток
29 сентября, 15:17
 
Россия Игорь Краснов Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Верховный суд РФ
 
 
