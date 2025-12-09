Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать утратившим силу постановление <…> от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", — говорится в новом постановлении.

ЕСПЧ . Вместо нее теперь даются ссылки на российское законодательство, Конвенцию Кроме того, суд исключил упоминания о конвенции. Вместо нее теперь даются ссылки на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. В постановлениях отмечается, что именно в соответствии с этим пактом каждый человек имеет право на справедливое разбирательство в суде, на защиту от пыток и на свободное выражение мнения.

Сохраняется также право на свободу мысли и слова и свободу массовой информации. Отмечается, что политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются на публичное обсуждение и критику в СМИ.

Пленум прошел под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова . По его итогам Судебному департаменту рекомендовано своевременно обеспечивать судей текстами международно-правовых документов и их переводами.