https://ria.ru/20251209/konventsiya-2060794032.html
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции - РИА Новости, 09.12.2025
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:58:00+03:00
2025-12-09T12:58:00+03:00
2025-12-09T12:58:00+03:00
россия
игорь краснов
европейский суд по правам человека (еспч)
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_67c0a2cc62b8470b0b3cb6258283d049.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059139702.html
https://ria.ru/20250929/zakon-2045151618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d352e92427d0d068b0805b853aa98de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, европейский суд по правам человека (еспч), верховный суд рф
Россия, Игорь Краснов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховный суд РФ
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
РИА Новости: Верховный суд отменил решение о применении Европейской конвенции
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пленум Верховного суда признал утратившим силу свое решение о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать утратившим силу постановление <…> от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", — говорится в новом постановлении.
Кроме того, суд исключил упоминания о конвенции ЕСПЧ
. Вместо нее теперь даются ссылки на российское законодательство, Конвенцию СНГ
о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. В постановлениях отмечается, что именно в соответствии с этим пактом каждый человек имеет право на справедливое разбирательство в суде, на защиту от пыток и на свободное выражение мнения.
Сохраняется также право на свободу мысли и слова и свободу массовой информации. Отмечается, что политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются на публичное обсуждение и критику в СМИ.
Пленум прошел под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова
. По его итогам Судебному департаменту рекомендовано своевременно обеспечивать судей текстами международно-правовых документов и их переводами.
Россия
15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы
и прекратила членство в ЕСПЧ. Таким образом, Верховный суд привел судебную практику в соответствие с новыми правовыми реалиями.