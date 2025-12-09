Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Конгресс США может заблокировать до 25% средств на командировки министра обороны Пита Хегсета в 2026-м финансовом году, если он не предоставит парламентариям неотредактированные видеозаписи недавних ударов по лодкам в зоне ответственности Южного командования США, следует из проекта оборонного бюджета, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Не более чем 75% средств… могут быть использованы до тех пор, пока министр обороны не предоставит комитетам по вооружённым силам палаты представителей и сената неотредактированное видео ударов, проведённых против обозначенных террористических организаций в зоне ответственности Южного командования США", - говорится в документе.