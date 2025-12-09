Рейтинг@Mail.ru
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах - РИА Новости, 09.12.2025
11:52 09.12.2025
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах - РИА Новости, 09.12.2025
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
Конгресс США может заблокировать до 25% средств на командировки министра обороны Пита Хегсета в 2026-м финансовом году, если он не предоставит парламентариям... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:52:00+03:00
2025-12-09T11:52:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, NBC
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах

РИА Новости: Хегсету могут урезать бюджет поездок из-за видео ударов по лодкам

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Конгресс США может заблокировать до 25% средств на командировки министра обороны Пита Хегсета в 2026-м финансовом году, если он не предоставит парламентариям неотредактированные видеозаписи недавних ударов по лодкам в зоне ответственности Южного командования США, следует из проекта оборонного бюджета, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Не более чем 75% средств… могут быть использованы до тех пор, пока министр обороны не предоставит комитетам по вооружённым силам палаты представителей и сената неотредактированное видео ударов, проведённых против обозначенных террористических организаций в зоне ответственности Южного командования США", - говорится в документе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле
4 декабря, 06:09
В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США
3 декабря, 08:28
 
