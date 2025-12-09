Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Конгресс США может заблокировать до 25% средств на командировки министра обороны Пита Хегсета в 2026-м финансовом году, если он не предоставит парламентариям неотредактированные видеозаписи недавних ударов по лодкам в зоне ответственности Южного командования США, следует из проекта оборонного бюджета, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Не более чем 75% средств… могут быть использованы до тех пор, пока министр обороны не предоставит комитетам по вооружённым силам палаты представителей и сената неотредактированное видео ударов, проведённых против обозначенных террористических организаций в зоне ответственности Южного командования США", - говорится в документе.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.