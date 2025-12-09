Рейтинг@Mail.ru
Киргизия получила права на бренд "Всемирные игры кочевников"
23:02 09.12.2025
Киргизия получила права на бренд "Всемирные игры кочевников"
Киргизия получила права на бренд "Всемирные игры кочевников"
Киргизия получила исключительные права на бренд "Всемирные игры кочевников", сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.
киргизия, турция, казахстан, адылбек касымалиев
Киргизия, Турция, Казахстан, Адылбек Касымалиев
Киргизия получила права на бренд "Всемирные игры кочевников"

Киргизия получила исключительные права на бренд "Всемирные игры кочевников"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкУчастники Всемирных игр кочевников
Участники Всемирных игр кочевников - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Участники Всемирных игр кочевников. Архивное фото
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Киргизия получила исключительные права на бренд "Всемирные игры кочевников", сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.
"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи исключительных прав на товарный знак "Всемирные игры кочевников" в собственность государства", - говорится в сообщении.
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Кубок мира по борьбе корэш прошел на московском Сабантуе
5 июля, 19:38
Отмечается, что в своем выступлении на церемонии Касымалиев подчеркнул ключевую роль Всемирных игр кочевников. По его словам, которые приводит пресс-служба, эти игры стали одной из крупнейших мировых площадок по популяризации этнокультуры, ценностей кочевой цивилизации и традиционного спорта.
"Этот проект сегодня - это подлинный национальный бренд Кыргызстана, флагман культурной дипломатии нашего государства и важный символ нашего международного авторитета",- сказал глава кабмина.
Премьер напомнил, что игры успешно проводились в Киргизии в 2014, 2016 и 2018 годах, вызвав огромный интерес мирового сообщества. После этого эстафету принимали Турция в 2022 году и Казахстан в 2024 году, также получив высокую оценку на международной арене. В 2026 году VI Всемирные игры кочевников вновь пройдут в Киргизии, и государство активно готовится принять гостей со всего мира.
"Мы создадим все условия для устойчивого развития Всемирных игр кочевников. Проведение VI Игр 2026 года на уровне, отвечающем высоким международным требованиям, – одна из наших приоритетных целей. Всемирные игры кочевников – это не просто спортивное состязание. Это площадка мира, единства, дружбы народов, межцивилизационный мост, уважающий исторические корни человечества и объединяющий многие народы", – подчеркнул Касымалиев, назвав передачу бренда государству решением, которое еще больше укрепит позицию Киргизии в мировой культурной и спортивной политике.
Игроки во время соревнований по кок-бору - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Россия заняла третье место на Всемирных играх кочевников в Казахстане
13 сентября 2024, 17:48
 
КиргизияТурцияКазахстанАдылбек Касымалиев
 
