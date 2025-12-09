Киргизия получила права на бренд "Всемирные игры кочевников"

БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Киргизия получила исключительные права на бренд "Всемирные игры кочевников", сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.

"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи исключительных прав на товарный знак "Всемирные игры кочевников" в собственность государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем выступлении на церемонии Касымалиев подчеркнул ключевую роль Всемирных игр кочевников. По его словам, которые приводит пресс-служба, эти игры стали одной из крупнейших мировых площадок по популяризации этнокультуры, ценностей кочевой цивилизации и традиционного спорта.

"Этот проект сегодня - это подлинный национальный бренд Кыргызстана, флагман культурной дипломатии нашего государства и важный символ нашего международного авторитета",- сказал глава кабмина.

Премьер напомнил, что игры успешно проводились в Киргизии в 2014, 2016 и 2018 годах, вызвав огромный интерес мирового сообщества. После этого эстафету принимали Турция в 2022 году и Казахстан в 2024 году, также получив высокую оценку на международной арене. В 2026 году VI Всемирные игры кочевников вновь пройдут в Киргизии, и государство активно готовится принять гостей со всего мира.