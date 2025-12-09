Рейтинг@Mail.ru
Киргизия получила престижную туристическую награду Russian Traveler Awards - РИА Новости, 09.12.2025
16:08 09.12.2025
Киргизия получила престижную туристическую награду Russian Traveler Awards
киргизия, россия, москва, снг
Киргизия, Россия, Москва, СНГ
Киргизия получила престижную туристическую награду Russian Traveler Awards

Киргизия получила престижную награду в области туризма Russian Traveler Award

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на озере Иссык-Куль
Отдыхающие на озере Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на озере Иссык-Куль. Архивное фото
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Киргизия получила престижную награду в области туризма Russian Traveler Awards в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев принял участие в торжественной церемонии вручения авторитетной туристической премии издания Russian Traveler по итогам 2025 года. Премия посвящена главным туристическим возможностям и направлениям и уже несколько лет признана одной из наиболее престижных наград в туристической отрасли России. Кыргызская Республика в рамках международной номинации "Зарубежное направление" по оценке профессионального экспертного жюри заняла первое место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своем благодарственном слове Боконтаев рассказал, что развитию туристического потенциала и совершенствованию туруслуг в стране уделяется самое пристальное внимание. Благодаря предпринимаемым мерам и усилиям, привлекательность Киргизии как страны туризма растет из года в год. По словам посла, сегодня особый акцент делается на развитии горнолыжного кластера. Начата реализация ряда масштабных проектов, нацеленных на популяризацию зимних видов отдыха, среди которых выделяется крупнейший в Центральной Азии всесезонный горнолыжный курорт мирового уровня "Ала-Тоо Резорт".
По данным киргизского МИД, в 2025 году премия Russian Traveler Awards проходит уже в четвертый раз. От 50 регионов России, СНГ и других стран было подано более 560 заявок. В голосовании в 22 номинациях приняли участие более одного миллиона пользователей. В номинации "Зарубежное направление" помимо Киргизии были также представлены такие страны, как Белоруссия, Южная Корея, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Оман, Дубай и другие.
КиргизияРоссияМоскваСНГ
 
 
