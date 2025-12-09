На границе Камбоджи и Таиланда продолжаются боестолкновения

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ожесточенные боестолкновения продолжаются днем во вторник по всей границе между Камбоджей и Таиландом, обе стороны задействуют всевозможные виды вооружений, сообщает камбоджийский новостной портал Ожесточенные боестолкновения продолжаются днем во вторник по всей границе между Камбоджей и Таиландом, обе стороны задействуют всевозможные виды вооружений, сообщает камбоджийский новостной портал Fresh News

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Камбоджийское минобороны ранее сообщило, что тайские военные в первой половине дня во вторник продолжают артиллерийский обстрел снарядами калибра 105 и 155 мм жилых районов Камбоджи в приграничной провинции Пурсат.

"На момент 14.30 (по местному времени, 10:30 по мск - ред.) во вторник 9 октября ожесточенные столкновения продолжаются вдоль всей тайско-камбоджийской границы, обе стороны задействуют все виды вооружений. Ситуация остается крайне изменчивой", - говорится в материале. Как отмечается, тайские военные силы продолжают вести беспорядочный артиллерийский обстрел, который затрагивает в том числе жилые районы Камбоджи.

Согласно информации Fresh News, камбоджийские силы сохраняют все свои оборонительные позиции, "не давая противнику прорваться". Добавляется, что войска Камбоджи продолжают "решительно защищать государственный суверенитет страны".

Ранее министерство информации Камбоджи сообщало, что из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысячи человек покинули свои дома. По данным армии Таиланда, более 125 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях Таиланда, при этом в общей сложности 400 тысяч жителей Таиланда были эвакуированы.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.