В Камбодже более 11 тысяч человек покинули свои дома
10:22 09.12.2025 (обновлено: 11:52 09.12.2025)
В Камбодже более 11 тысяч человек покинули свои дома
Более 11 тысяч человек из камбоджийской приграничной провинции Оддармеантьей были вынуждены покинуть свои дома на фоне обострения конфликта с Таиландом,... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
В Камбодже более 11 тысяч человек покинули свои дома

В Камбодже более 11 тысяч человек покинули свои дома на границе с Таиландом

Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025
© AP Photo / Heng Sinith
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 11 тысяч человек из камбоджийской приграничной провинции Оддармеантьей были вынуждены покинуть свои дома на фоне обострения конфликта с Таиландом, сообщает новостной портал Fresh News со ссылкой на местные власти.
"В провинции Оддармеантьей 3 503 семей, или в общей сложности 11 138 человек, покинули приграничные районы и переместились в безопасные центры после того, как военные Таиланда начали атаки по территории Камбоджи", - сказано в сообщении издания.
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
8 декабря, 15:27
Ранее сообщалось, что на фоне обстрела жилых районов в ряде камбоджийских провинций было эвакуировано более 1 150 семей.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Камбоджа представила дипломатам факты нападения со стороны Таиланда
Вчера, 07:45
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18
 
