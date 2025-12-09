Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025

Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025

© AP Photo / Heng Sinith Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. 9 декабря 2025

В Камбодже более 11 тысяч человек покинули свои дома

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 11 тысяч человек из камбоджийской приграничной провинции Оддармеантьей были вынуждены покинуть свои дома на фоне обострения конфликта с Таиландом, сообщает новостной портал Более 11 тысяч человек из камбоджийской приграничной провинции Оддармеантьей были вынуждены покинуть свои дома на фоне обострения конфликта с Таиландом, сообщает новостной портал Fresh News со ссылкой на местные власти.

"В провинции Оддармеантьей 3 503 семей, или в общей сложности 11 138 человек, покинули приграничные районы и переместились в безопасные центры после того, как военные Таиланда начали атаки по территории Камбоджи", - сказано в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что на фоне обстрела жилых районов в ряде камбоджийских провинций было эвакуировано более 1 150 семей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.

Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истреб ител и F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.