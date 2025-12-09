Рейтинг@Mail.ru
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети - РИА Новости, 09.12.2025
07:18 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Министерство обороны Камбоджи призвало немедленно прекратить распространение в сети любой информации о вооруженных силах страны и их действиях на фоне... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, россия, facebook, tiktok, youtube, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Россия, Facebook, TikTok, YouTube, F-16
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети

Минобороны Камбоджи призвало не распространять информацию о ВС в сети

Столица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень
© РИА Новости / Сергей Субботин
Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны Камбоджи призвало немедленно прекратить распространение в сети любой информации о вооруженных силах страны и их действиях на фоне обострения конфликта с Таиландом, следует из заявления ведомства.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд нанес авиаудары.
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Вчера, 06:55
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Вчера, 06:55
"С целью обеспечения безопасности наших вооруженных сил, а также для сохранения военной тайны, просим немедленно прекратить распространение любой информации, видео и изображений, которые могут раскрыть военные операции, карты, перемещения или развертывания войск, места дислокации, точные координаты, лагеря укрытия, перемещение оружия, маршруты снабжения оборудованием или продовольствием, через все социальные сети, такие как Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.), TikTok, YouTube и другие", - говорится в заявлении ведомства.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о приведении в полную боеготовность войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Вчера, 04:24
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Вчера, 04:24
Армия Таиланда 7 декабря дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам.
Новостной портал Khaosod 8 декабря вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
По последним данным, около 400 тысяч жителей Таиланда и 1157 семей из Камбоджи были эвакуированы из приграничных районов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
Вчера, 04:15
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
Вчера, 04:15
 
В миреТаиландКамбоджаРоссияFacebookTikTokYouTubeF-16
 
 
