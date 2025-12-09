https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060710916.html
При обстреле Таиландом Камбоджи погибло два человека
При обстреле Таиландом Камбоджи погибло два человека - РИА Новости, 09.12.2025
При обстреле Таиландом Камбоджи погибло два человека
Двое мирных жителей погибли от попадания снарядов, выпущенных Таиландом, заявило министерство национальной обороны Камбоджи. РИА Новости, 09.12.2025
При обстреле Таиландом Камбоджи погибло два человека
При обстреле Таиландом пограничных районов Камбоджи погибло два человека