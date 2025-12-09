Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
04:24 09.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом. РИА Новости, 09.12.2025
2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ

Камбоджа заявила, что Таиланд распылил отравляющие вещества на границе

ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом.
"Таиландские военные вели непрерывный огонь почти всю ночь в зоне военного округа №5… Таиландская сторона использовала крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул. После этого таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства обороны.
В ведомстве добавили, что на настоящий момент таиландские войска продолжают огневые действия.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась на минувших выходных. В понедельник стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
