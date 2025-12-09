https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060710328.html
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ - РИА Новости, 09.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:24:00+03:00
2025-12-09T04:24:00+03:00
2025-12-09T04:34:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100851/52/1008515216_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_b5551f2a9decf98f4cdf635c9049c664.jpg
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060709726.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100851/52/1008515216_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_fb4fbb0d0e9573a5aa591a10ffeb094c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
Камбоджа заявила, что Таиланд распылил отравляющие вещества на границе
ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом.
"Таиландские военные вели непрерывный огонь почти всю ночь в зоне военного округа №5… Таиландская сторона использовала крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул. После этого таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства обороны.
В ведомстве добавили, что на настоящий момент таиландские войска продолжают огневые действия.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда
и Камбоджи
началась на минувших выходных. В понедельник стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.