Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе

МОСКВА — РИА Новости. Владимир Путин 19 декабря подведет итоги 2025 года. Президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Время выхода передачи, где ее можно будет смотреть, а также все способы задать вопрос главе государства — в материале РИА Новости.

Дата и время проведения

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 19 декабря 2025 года в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

В рамках итогового большого эфира президент России в прямом эфире подведет итоги года, обсудит ключевые события в жизни страны и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Формат программы

Формат остается совмещенным: в одной передаче объединяются прямая линия и большая пресс-конференция. Это позволяет собрать вопросы россиян, запросы регионов и темы, которые поднимают журналисты ведущих СМИ.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в 2025 году эфир пройдет без прямых включений из регионов, поскольку "такая форма уже не является необходимой". Вопросы граждан по-прежнему принимаются заранее и во время эфира.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает, что ежегодная программа "Итоги года" остается важнейшим инструментом взаимодействия власти и общества.

"Для миллионов россиян эфир — это реальный канал обратной связи с руководством страны. Здесь граждане видят, что их вопросы могут быть услышаны и оперативно решены. Формат объединяет итоги года и живой диалог, что позволяет получить концентрированное понимание общественных настроений и ожиданий", — подчеркнул эксперт.

Место проведения и трансляция

Основная студия традиционно размещается в Москве. Трансляция будет доступна на сайте РИА Новости , а также:

на федеральных телеканалах ("Россия 1", "Первый", "НТВ");

на сайте kremlin.ru;

в официальных сообществах программы в соцсетях;

на интернет-платформах крупных СМИ.

Эфир станет одним из ключевых мероприятий декабря — подобные программы ежегодно собирают многомиллионную аудиторию.

Как задать вопрос президенту

Вопросы принимаются с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до завершения эфира 19 декабря. Задать вопрос президенту может любой гражданин.

Полный список способов связи

Способ Формат вопроса Особенности Рекомендации Официальный сайт Текст до 2000 знаков или видео до 2 минут Можно прикрепить фото; система выдает номер обращения Самый удобный способ Мобильное приложение (доступно для скачивания на сайте) Текст, голос, видео Push-уведомления о статусе Для тех, кто использует смартфон Телефон 8-800-200-40-40 Голосовое сообщение до 2 минут Бесплатно по РФ, круглосуточно Подходит тем, кто не пользуется интернетом SMS 0-40-40 До 160 символов По тарифу оператора Быстрое короткое обращение MMS 0-40-40 Текст + фото/видео По тарифу оператора Можно приложить доказательства ВКонтакте Комментарий или ЛС Возможность обсуждать с другими Для активных пользователей соцсетей Одноклассники Комментарий или ЛС Удобно для старшего поколения Простой интерфейс MAX Текст или голос чат-боту Интерактивный формат Новый способ, проходит тестирование

В 2025 году особое внимание привлекает развитие технологий обработки вопросов.

"Опыт прошлого года показал, что нейросеть GigaChat справляется с огромным объемом обращений, позволяя структурировать их и выделять наиболее значимые темы. В 2025 году ИИ будет использоваться еще активнее, что повысит скорость анализа и точность отбора вопросов. Это важный этап в эволюции прямой линии и взаимодействия государства с обществом", – считает эксперт.

Основные темы программы "Итоги года с Владимиром Путиным 2025"

Ожидается, что среди ключевых тем будут:

развитие экономики и социальные программы;

меры государственной поддержки семей и регионов;

международная повестка и безопасность государства;

технологическое развитие, включая ИИ и цифровизацию;

инфраструктурные проекты и строительство;

вопросы, связанные с ситуацией в регионах;

обращения граждан о бытовых, социальных и рабочих проблемах.

История формата

Передача является одной из самых продолжительных традиций президентских обращений в России. Ниже представлена краткая статистика.

Статистика предыдущих программ

Год Формат Длительность Вопросов получено Особенности 2001 Прямая линия 2:34 ~500 000 Первый эфир формата 2002 Прямая линия 2:20 ~600 000 Рост интереса 2003 Прямая линия 3:00 ~700 000 Увеличение охвата 2004 Не проводилась 2005 Прямая линия 2:30 ~1 000 000 Первый миллион вопросов 2007 Прямая линия 3:05 ~2 000 000 Рекорд по вопросам 2008–2011 Прямая линия 3-4 ч 1–2 млн Ежегодная традиция 2012 Не проводилась 2013 Прямая линия 4:48 1 500 000 Самая длинная 2014 Прямая линия 3:55 1 000 000 "Крымская весна" 2015 Прямая линия 3:45 2 250 000 Рекорд 2016 Прямая линия 3:40 2 000 000 Экономический кризис 2017 Прямая линия 3:57 1 600 000 67 2018 Прямая линия 4:20 1 600 000 После выборов 2019 Прямая линия 4:18 1 000 000 Социальные вопросы 2020 Совмещенный 4:30 1 500 000 Пандемия COVID-19 2021 Прямая линия 3:55 1 200 000 Последняя отдельная 2022 Отменена 2023 Итоги года 4:04 2 000 000 Возврат формата 2024 Итоги года 4:27 2 200 000 Использование ИИ GigaChat 2025 Итоги года Эфир 19 декабря

С учетом количества актуальных тем, эксперт ожидает, что эфир станет одним из самых продолжительных за последние годы.

"Объем вопросов, важность социальной и международной повестки, экономика, СВО, поддержка граждан — все это делает эфир 2025 года чрезвычайно насыщенным. Я предполагаю, что его длительность составит от 4,5 до 5 часов. Это логично: чем шире запрос общества, тем больше требуется времени для обсуждения", — пояснил Щербаченко.