Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос
Владимир Путин 19 декабря подведет итоги 2025 года. Президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Время выхода передачи, где ее можно будет РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА — РИА Новости. Владимир Путин 19 декабря подведет итоги 2025 года. Президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Время выхода передачи, где ее можно будет смотреть, а также все способы задать вопрос главе государства — в материале РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 19 декабря 2025 года в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля
.
В рамках итогового большого эфира президент России в прямом эфире подведет итоги года, обсудит ключевые события в жизни страны и ответит на вопросы журналистов и граждан.
Формат остается совмещенным: в одной передаче объединяются прямая линия и большая пресс-конференция. Это позволяет собрать вопросы россиян, запросы регионов и темы, которые поднимают журналисты ведущих СМИ.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в 2025 году эфир пройдет без прямых включений из регионов, поскольку "такая форма уже не является необходимой". Вопросы граждан по-прежнему принимаются заранее и во время эфира.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает, что ежегодная программа "Итоги года" остается важнейшим инструментом взаимодействия власти и общества.
"Для миллионов россиян эфир — это реальный канал обратной связи с руководством страны. Здесь граждане видят, что их вопросы могут быть услышаны и оперативно решены. Формат объединяет итоги года и живой диалог, что позволяет получить концентрированное понимание общественных настроений и ожиданий", — подчеркнул эксперт.
Место проведения и трансляция
Основная студия традиционно размещается в Москве. Трансляция будет доступна на сайте РИА Новости
, а также:
- на федеральных телеканалах ("Россия 1", "Первый", "НТВ");
- на сайте kremlin.ru;
- в официальных сообществах программы в соцсетях;
- на интернет-платформах крупных СМИ.
Эфир станет одним из ключевых мероприятий декабря — подобные программы ежегодно собирают многомиллионную аудиторию.
Как задать вопрос президенту
Вопросы принимаются с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до завершения эфира 19 декабря. Задать вопрос президенту может любой гражданин.
Полный список способов связи
Способ
Формат вопроса
Особенности
Рекомендации
Официальный сайт
Текст до 2000 знаков или видео до 2 минут
Можно прикрепить фото; система выдает номер обращения
Самый удобный способ
Мобильное приложение (доступно для скачивания на сайте)
Текст, голос, видео
Push-уведомления о статусе
Для тех, кто использует смартфон
Телефон
8-800-200-40-40
Голосовое сообщение до 2 минут
Бесплатно по РФ, круглосуточно
Подходит тем, кто не пользуется интернетом
SMS
0-40-40
До 160 символов
По тарифу оператора
Быстрое короткое обращение
MMS
0-40-40
Текст + фото/видео
По тарифу оператора
Можно приложить доказательства
ВКонтакте
Комментарий или ЛС
Возможность обсуждать с другими
Для активных пользователей соцсетей
Одноклассники
Комментарий или ЛС
Удобно для старшего поколения
Простой интерфейс
MAX
Текст или голос чат-боту
Интерактивный формат
Новый способ, проходит тестирование
В 2025 году особое внимание привлекает развитие технологий обработки вопросов.
"Опыт прошлого года показал, что нейросеть GigaChat справляется с огромным объемом обращений, позволяя структурировать их и выделять наиболее значимые темы. В 2025 году ИИ будет использоваться еще активнее, что повысит скорость анализа и точность отбора вопросов. Это важный этап в эволюции прямой линии и взаимодействия государства с обществом", – считает эксперт.
Основные темы программы "Итоги года с Владимиром Путиным 2025"
Ожидается, что среди ключевых тем будут:
- развитие экономики и социальные программы;
- меры государственной поддержки семей и регионов;
- международная повестка и безопасность государства;
- технологическое развитие, включая ИИ и цифровизацию;
- инфраструктурные проекты и строительство;
- вопросы, связанные с ситуацией в регионах;
- обращения граждан о бытовых, социальных и рабочих проблемах.
Передача является одной из самых продолжительных традиций президентских обращений в России. Ниже представлена краткая статистика.
Статистика предыдущих программ
Год
Формат
Длительность
Вопросов получено
Особенности
2001
Прямая линия
2:34
~500 000
Первый эфир формата
2002
Прямая линия
2:20
~600 000
Рост интереса
2003
Прямая линия
3:00
~700 000
Увеличение охвата
2004
Не проводилась
2005
Прямая линия
2:30
~1 000 000
Первый миллион вопросов
2007
Прямая линия
3:05
~2 000 000
Рекорд по вопросам
2008–2011
Прямая линия
3-4 ч
1–2 млн
Ежегодная традиция
2012
Не проводилась
2013
Прямая линия
4:48
1 500 000
Самая длинная
2014
Прямая линия
3:55
1 000 000
"Крымская весна"
2015
Прямая линия
3:45
2 250 000
Рекорд
2016
Прямая линия
3:40
2 000 000
Экономический кризис
2017
Прямая линия
3:57
1 600 000
67
2018
Прямая линия
4:20
1 600 000
После выборов
2019
Прямая линия
4:18
1 000 000
Социальные вопросы
2020
Совмещенный
4:30
1 500 000
Пандемия COVID-19
2021
Прямая линия
3:55
1 200 000
Последняя отдельная
2022
Отменена
2023
Итоги года
4:04
2 000 000
Возврат формата
2024
Итоги года
4:27
2 200 000
Использование ИИ GigaChat
2025
Итоги года
Эфир 19 декабря
С учетом количества актуальных тем, эксперт ожидает, что эфир станет одним из самых продолжительных за последние годы.
"Объем вопросов, важность социальной и международной повестки, экономика, СВО, поддержка граждан — все это делает эфир 2025 года чрезвычайно насыщенным. Я предполагаю, что его длительность составит от 4,5 до 5 часов. Это логично: чем шире запрос общества, тем больше требуется времени для обсуждения", — пояснил Щербаченко.
Оперативные обновления появятся в официальных каналах пресс-службы Кремля, а также в сообществе программы "Москва – Путину".