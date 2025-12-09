Рейтинг@Mail.ru
Итоги года с Владимиром Путиным 2025: когда будет, как задать вопрос и где смотреть
13:54 09.12.2025 (обновлено: 14:29 09.12.2025)
Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос
Итоги года с Владимиром Путиным 2025: когда будет, как задать вопрос и где смотреть
Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос
Владимир Путин 19 декабря подведет итоги 2025 года. Президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Время выхода передачи, где ее можно будет РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:54:00+03:00
2025-12-09T14:29:00+03:00
россия
владимир путин
россия
2025
Петр Щербаченко
Петр Щербаченко
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
Щербаченко Петр
Приглашенный эксперт
Петр Щербаченко
доцент Финансового университета при Правительстве РФ
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Владимир Путин 19 декабря подведет итоги 2025 года. Президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян и журналистов. Время выхода передачи, где ее можно будет смотреть, а также все способы задать вопрос главе государства — в материале РИА Новости.

Дата и время проведения

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 19 декабря 2025 года в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках итогового большого эфира президент России в прямом эфире подведет итоги года, обсудит ключевые события в жизни страны и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Формат программы

Формат остается совмещенным: в одной передаче объединяются прямая линия и большая пресс-конференция. Это позволяет собрать вопросы россиян, запросы регионов и темы, которые поднимают журналисты ведущих СМИ.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в 2025 году эфир пройдет без прямых включений из регионов, поскольку "такая форма уже не является необходимой". Вопросы граждан по-прежнему принимаются заранее и во время эфира.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает, что ежегодная программа "Итоги года" остается важнейшим инструментом взаимодействия власти и общества.
"Для миллионов россиян эфир — это реальный канал обратной связи с руководством страны. Здесь граждане видят, что их вопросы могут быть услышаны и оперативно решены. Формат объединяет итоги года и живой диалог, что позволяет получить концентрированное понимание общественных настроений и ожиданий", — подчеркнул эксперт.

Место проведения и трансляция

Основная студия традиционно размещается в Москве. Трансляция будет доступна на сайте РИА Новости, а также:
  • на федеральных телеканалах ("Россия 1", "Первый", "НТВ");
  • на сайте kremlin.ru;
  • в официальных сообществах программы в соцсетях;
  • на интернет-платформах крупных СМИ.
Эфир станет одним из ключевых мероприятий декабря — подобные программы ежегодно собирают многомиллионную аудиторию.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска
Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. Архивное фото

Как задать вопрос президенту

Вопросы принимаются с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до завершения эфира 19 декабря. Задать вопрос президенту может любой гражданин.

Полный список способов связи

Способ

Формат вопроса

Особенности

Рекомендации

Официальный сайт

Текст до 2000 знаков или видео до 2 минут

Можно прикрепить фото; система выдает номер обращения

Самый удобный способ

Мобильное приложение (доступно для скачивания на сайте)

Текст, голос, видео

Push-уведомления о статусе

Для тех, кто использует смартфон

Телефон

8-800-200-40-40

Голосовое сообщение до 2 минут

Бесплатно по РФ, круглосуточно

Подходит тем, кто не пользуется интернетом

SMS

0-40-40

До 160 символов

По тарифу оператора

Быстрое короткое обращение

MMS

0-40-40

Текст + фото/видео

По тарифу оператора

Можно приложить доказательства

ВКонтакте

Комментарий или ЛС

Возможность обсуждать с другими

Для активных пользователей соцсетей

Одноклассники

Комментарий или ЛС

Удобно для старшего поколения

Простой интерфейс

MAX

Текст или голос чат-боту

Интерактивный формат

Новый способ, проходит тестирование

В 2025 году особое внимание привлекает развитие технологий обработки вопросов.
"Опыт прошлого года показал, что нейросеть GigaChat справляется с огромным объемом обращений, позволяя структурировать их и выделять наиболее значимые темы. В 2025 году ИИ будет использоваться еще активнее, что повысит скорость анализа и точность отбора вопросов. Это важный этап в эволюции прямой линии и взаимодействия государства с обществом", – считает эксперт.

Основные темы программы "Итоги года с Владимиром Путиным 2025"

Ожидается, что среди ключевых тем будут:
  • развитие экономики и социальные программы;
  • меры государственной поддержки семей и регионов;
  • международная повестка и безопасность государства;
  • технологическое развитие, включая ИИ и цифровизацию;
  • инфраструктурные проекты и строительство;
  • вопросы, связанные с ситуацией в регионах;
  • обращения граждан о бытовых, социальных и рабочих проблемах.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото

История формата

Передача является одной из самых продолжительных традиций президентских обращений в России. Ниже представлена краткая статистика.

Статистика предыдущих программ

Год

Формат

Длительность

Вопросов получено

Особенности

2001

Прямая линия

2:34

~500 000

Первый эфир формата

2002

Прямая линия

2:20

~600 000

Рост интереса

2003

Прямая линия

3:00

~700 000

Увеличение охвата

2004

Не проводилась

2005

Прямая линия

2:30

~1 000 000

Первый миллион вопросов

2007

Прямая линия

3:05

~2 000 000

Рекорд по вопросам

2008–2011

Прямая линия

3-4 ч

1–2 млн

Ежегодная традиция

2012

Не проводилась

2013

Прямая линия

4:48

1 500 000

Самая длинная

2014

Прямая линия

3:55

1 000 000

"Крымская весна"

2015

Прямая линия

3:45

2 250 000

Рекорд

2016

Прямая линия

3:40

2 000 000

Экономический кризис

2017

Прямая линия

3:57

1 600 000

67

2018

Прямая линия

4:20

1 600 000

После выборов

2019

Прямая линия

4:18

1 000 000

Социальные вопросы

2020

Совмещенный

4:30

1 500 000

Пандемия COVID-19

2021

Прямая линия

3:55

1 200 000

Последняя отдельная

2022

Отменена

2023

Итоги года

4:04

2 000 000

Возврат формата

2024

Итоги года

4:27

2 200 000

Использование ИИ GigaChat

2025

Итоги года

Эфир 19 декабря

С учетом количества актуальных тем, эксперт ожидает, что эфир станет одним из самых продолжительных за последние годы.
"Объем вопросов, важность социальной и международной повестки, экономика, СВО, поддержка граждан — все это делает эфир 2025 года чрезвычайно насыщенным. Я предполагаю, что его длительность составит от 4,5 до 5 часов. Это логично: чем шире запрос общества, тем больше требуется времени для обсуждения", — пояснил Щербаченко.
Оперативные обновления появятся в официальных каналах пресс-службы Кремля, а также в сообществе программы "Москва – Путину".
 
РоссияВладимир Путин
 
 
