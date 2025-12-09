Рейтинг@Mail.ru
Рост доли отечественных препаратов назвали итогом Стратегии здравоохранения
04:00 09.12.2025
Рост доли отечественных препаратов назвали итогом Стратегии здравоохранения
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Таблетки
Таблетки
CC0 / /
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Результатом Стратегии развития здравоохранения должен стать рост до 90% доли применения отечественных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году должны стать... увеличение до 90% доли лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в Российской Федерации (в натуральном выражении), в общем объеме лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в документе.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
