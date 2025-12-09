Рейтинг@Mail.ru
14:08 09.12.2025 (обновлено: 14:41 09.12.2025)
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС в стратегии нацбезопасности. РИА Новости, 09.12.2025
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС в стратегии нацбезопасности.
В прошлую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
"Что касается нападок США на европейский путь и европейскую стратегию, я считаю, что нам нужно быть более уверенными в себе, потому что всё то, что вы читаете о Европе, не соответствует действительности. Мне кажется, что всё это делается ради провокации, чтобы вызвать нашу реакцию. Мы знаем, что это неправда", - сказала она во время дискуссий в комитете по иностранным делам Европарламента.
Каллас добавила, что ЕС тоже мог бы указать на множество проблем в США, но делать этого не собирается.
