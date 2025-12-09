https://ria.ru/20251209/glava-2060816844.html
Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС
Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС - РИА Новости, 09.12.2025
Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС в стратегии нацбезопасности. РИА Новости, 09.12.2025
