18:26 09.12.2025 (обновлено: 18:28 09.12.2025)
Международная федерация гимнастики сменила название
спорт, моринари ватанабэ, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Моринари Ватанабэ, Международная федерация гимнастики (FIG)
Российские гимнастки
Российские гимнастки
Российские гимнастки
Российские гимнастки. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) переименована в World Gymnastics, сообщается на сайте организации.
Также организация планирует провести ребрендинг в каждой из дисциплин, объединенных под эгидой федерации.
"World Gymnastics четко и целенаправленно представляет нашу миссию. Название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике во всем мире", - сказал президент World Gymnastics Моринари Ватанабэ.
"World Gymnastics - это только начало более масштабной трансформации. Наши новые бренды для спортивных дисциплин предоставляют всему нашему сообществу, включая спортсменов, болельщиков, тренеров, судей и партнеров, более мощную платформу для самовыражения, роста и общения", - добавил он.
В октябре о будущем переименовании в World Tennis объявила Международная федерация тенниса (ITF). До этого аналогичным образом были переименованы Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), а также создана боксерская федерация World Boxing.
Спортивная гимнастика - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Гаибова переизбрали на пост президента Европейского гимнастического союза
29 ноября, 12:35
 
СпортМоринари ВатанабэМеждународная федерация гимнастики (FIG)
 
