Международная федерация гимнастики сменила название
Международная федерация гимнастики сменила название - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Международная федерация гимнастики сменила название
Международная федерация гимнастики (FIG) переименована в World Gymnastics, сообщается на сайте организации.
2025-12-09T18:26:00+03:00
2025-12-09T18:26:00+03:00
2025-12-09T18:28:00+03:00
спорт
моринари ватанабэ
международная федерация гимнастики (fig)
спорт, моринари ватанабэ, международная федерация гимнастики (fig)
Спорт, Моринари Ватанабэ, Международная федерация гимнастики (FIG)
Международная федерация гимнастики сменила название
Международная федерация гимнастики переименована в World Gymnastic
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Международная федерация гимнастики (FIG) переименована в World Gymnastics, сообщается
на сайте организации.
Также организация планирует провести ребрендинг в каждой из дисциплин, объединенных под эгидой федерации.
«
"World Gymnastics четко и целенаправленно представляет нашу миссию. Название подчеркивает нашу роль как глобального центра для спортсменов, тренеров, болельщиков и партнеров. Это изменение выходит далеко за рамки простого ребрендинга. Это обещание вывести спорт на новый уровень и расширить доступ к гимнастике во всем мире", - сказал президент World Gymnastics Моринари Ватанабэ
.
"World Gymnastics - это только начало более масштабной трансформации. Наши новые бренды для спортивных дисциплин предоставляют всему нашему сообществу, включая спортсменов, болельщиков, тренеров, судей и партнеров, более мощную платформу для самовыражения, роста и общения", - добавил он.
В октябре о будущем переименовании в World Tennis объявила Международная федерация тенниса (ITF). До этого аналогичным образом были переименованы Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), а также создана боксерская федерация World Boxing.