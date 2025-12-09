Дронов поручил газифицировать все муниципальные центры Новгородской области

По словам губернатора, необходимо не только строить газопроводы, но и газораспределительные станции, координировать работу с коллегами из соседних регионов. Кроме того, Дронов призвал жителей ответственно относиться к решению о газификации и не отказываться в последний момент, а использовать государственные меры поддержки по компенсации расходов.