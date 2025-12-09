https://ria.ru/20251209/gazifikatsiya-2060965432.html
Дронов поручил газифицировать все муниципальные центры Новгородской области
Дронов поручил газифицировать все муниципальные центры Новгородской области - РИА Новости, 09.12.2025
Дронов поручил газифицировать все муниципальные центры Новгородской области
Губернатор Новгородской области Александр Дронов поставил задачу газифицировать все муниципальные центры региона во время прямой линии с жителями. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:36:00+03:00
2025-12-09T21:36:00+03:00
2025-12-09T23:03:00+03:00
новгородская область
газпром
пестово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_b809446254b3e3be69b76bc5d6b98adf.jpg
новгородская область
пестово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8224bd46050387d6ebeb8b62d04dc2a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, газпром, пестово
Новгородская область, Газпром, Пестово
Дронов поручил газифицировать все муниципальные центры Новгородской области
Новгородские власти подписали программу газификации региона на 2026-2030 годы
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поставил задачу газифицировать все муниципальные центры региона во время прямой линии с жителями.
Глава региона отметил, что газификация – один из системообразующих вопросов для Новгородской области
. В настоящее время газифицировано 177 населённых пунктов из более 3 тысяч, этого, конечно, недостаточно, добавил Дронов
.
«
"Мы подготовили и подписали программу газификации на период 2026-2030 годов. И задача, которую я ставлю перед собой... перед своими коллегами, это газификация всех административных центров наших муниципальных округов… В частности, это Марево, Поддорье, Батецкий… Газ пришёл в Пестово
, работы сейчас уже ведутся, и мы рассчитываем, что в следующем году жители смогут подключиться к газораспределительной системе. И, конечно же, мы эту работу будем продолжать… Сначала газифицируем административные центры, дальше будем строить отводы", - сказал Дронов.
По словам губернатора, необходимо не только строить газопроводы, но и газораспределительные станции, координировать работу с коллегами из соседних регионов. Кроме того, Дронов призвал жителей ответственно относиться к решению о газификации и не отказываться в последний момент, а использовать государственные меры поддержки по компенсации расходов.
Как ранее сообщала пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Великий Новгород", благодаря кампании социальной газификации газом обеспечены 10 тысяч домовладений региона.