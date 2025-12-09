https://ria.ru/20251209/fsb-2060746746.html
ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов
ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов
ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов
ФСБ России показала видео задержания и вскрытия тайников задержанных в Магаданской области за незаконный оборот драгоценных металлов. РИА Новости, 09.12.2025
Кадры вскрытия тайников ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом драгметаллов
ФСБ опубликовала кадры вскрытия тайников ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом драгметаллов в Магаданской области. Около 70 килограммов золота и серебра были спрятаны в машинах и жилых помещениях.
Видео ЦОС ФСБ России.
ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов
ФСБ показала видео вскрытия тайников задержанных в Магаданской области
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания и вскрытия тайников задержанных в Магаданской области за незаконный оборот драгоценных металлов.
Из видео, предоставленного ЦОС ФСБ России
, следует, что злоумышленники прятали драгоценные металлы в тайниках, которые находились в разных частях автомобиля, в том числе под его рулевой частью и колесом.
На некоторых слитках были выгравированы надписи 999, 942, что, вероятно, указывает на их пробу.
Ранее сообщалось, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов госбезопасности в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 кг.