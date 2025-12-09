ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания и вскрытия тайников задержанных в Магаданской области за незаконный оборот драгоценных металлов.

На некоторых слитках были выгравированы надписи 999, 942, что, вероятно, указывает на их пробу.

Ранее сообщалось, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов госбезопасности в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 кг.