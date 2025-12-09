Рейтинг@Mail.ru
СМИ: БПЛА по меньшей мере однажды пролетали над базой разведки во Франции
02:46 09.12.2025
СМИ: БПЛА по меньшей мере однажды пролетали над базой разведки во Франции
2025-12-09T02:46:00+03:00
2025-12-09T02:46:00+03:00
в мире
франция
ренн
франция
ренн
в мире, франция, ренн
В мире, Франция, Ренн
СМИ: БПЛА по меньшей мере однажды пролетали над базой разведки во Франции

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Беспилотники пролетали над базой у города Крей на севере Франции, где размещаются объекты управления военной разведки, по меньшей мере один раз в конце ноября, сообщает газета Parisien со ссылкой на информационную службу французских ВВС.
"В конце ноября над общевойсковым центром Крей-Санлис по меньшей мере один раз пролетали беспилотники... Подана жалоба. Идет расследование", - сообщает издание.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ФРГ направила в помощь Бельгии силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА
7 ноября, 01:55
Как отмечается, присутствие БПЛА было зафиксировано 26 ноября, в связи с чем военные задействовали вертолет, но дроны вскоре скрылись. Кроме того, ВВС подозревают, что беспилотники пролетали над базой также 28 и 30 ноября, однако в связи с погодными условиями в те дни окончательно подтвердить это не удалось, заявили газете военные.
Также ВВС сообщили изданию, что объект не получил никакого ущерба в связи с инцидентом и полностью готов к выполнению всех своих задач. Военные подчеркнули, что пока преждевременно связывать событие с "иностранными провокациями".
На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармерию передавало, что неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базы на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер) на западе Франции, где базируются атомные подводные лодки. В общей сложности было замечено пять дронов. Морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались их сбить, говорилось в материале. Прокуратура города Ренна не установила факт иностранного вмешательства в связи с этим событием.
До этого Франс Пресс передавало, что в ноябре дрон был замечен над полуостровом Крозон неподалеку от военной базы, однако он не пролетал непосредственно над ней.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Нидерланды подняли F-35 для перехвата неопознанного дрона без связи
7 декабря, 21:50
 
