СМИ: БПЛА по меньшей мере однажды пролетали над базой разведки во Франции

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Беспилотники пролетали над базой у города Крей на севере Франции, где размещаются объекты управления военной разведки, по меньшей мере один раз в конце ноября, сообщает газета Беспилотники пролетали над базой у города Крей на севере Франции, где размещаются объекты управления военной разведки, по меньшей мере один раз в конце ноября, сообщает газета Parisien со ссылкой на информационную службу французских ВВС.

"В конце ноября над общевойсковым центром Крей-Санлис по меньшей мере один раз пролетали беспилотники... Подана жалоба. Идет расследование", - сообщает издание.

Как отмечается, присутствие БПЛА было зафиксировано 26 ноября, в связи с чем военные задействовали вертолет, но дроны вскоре скрылись. Кроме того, ВВС подозревают, что беспилотники пролетали над базой также 28 и 30 ноября, однако в связи с погодными условиями в те дни окончательно подтвердить это не удалось, заявили газете военные.

Также ВВС сообщили изданию, что объект не получил никакого ущерба в связи с инцидентом и полностью готов к выполнению всех своих задач. Военные подчеркнули, что пока преждевременно связывать событие с "иностранными провокациями".

На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на жандармерию передавало, что неопознанные беспилотники были замечены в районе военно-морской базы на полуострове Иль-Лонг (департамент Финистер) на западе Франции , где базируются атомные подводные лодки. В общей сложности было замечено пять дронов. Морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались их сбить, говорилось в материале. Прокуратура города Ренна не установила факт иностранного вмешательства в связи с этим событием.