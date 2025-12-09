Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации американской стратегии нацбезопасности, в которой Европу предупреждают о культурном вымирании.

"Кто они такие, чтобы говорить, что Евросоюз теряет свою культурную идентичность? Никто. Это абсолютное невежество", - заявила Йоурова, слова которой приводит издание Politico

Йоурова заявила, что представление Евросоюза в качестве культурной "пустыни" не соответствует ее собственному восприятию блока.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США , в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине