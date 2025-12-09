Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/evrosoyuz-2060742595.html
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве - РИА Новости, 09.12.2025
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве
Бывший вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации американской стратегии нацбезопасности, в которой Европу... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:16:00+03:00
2025-12-09T10:16:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060294765.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Европа, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве

Экс-чиновница ЕК Йоурова обвинила США в невежестве за критику Евросоюза

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации американской стратегии нацбезопасности, в которой Европу предупреждают о культурном вымирании.
"Кто они такие, чтобы говорить, что Евросоюз теряет свою культурную идентичность? Никто. Это абсолютное невежество", - заявила Йоурова, слова которой приводит издание Politico.
Йоурова заявила, что представление Евросоюза в качестве культурной "пустыни" не соответствует ее собственному восприятию блока.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Газета Wall Street Journal сообщала, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
6 декабря, 12:51
 
В миреСШАЕвропаУкраинаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала