Бывший вице-председатель Еврокомиссии обвинила США в невежестве
в мире
сша
европа
украина
еврокомиссия
евросоюз
сша
европа
украина
в мире, сша, европа, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Европа, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации американской стратегии нацбезопасности, в которой Европу предупреждают о культурном вымирании.
"Кто они такие, чтобы говорить, что Евросоюз теряет свою культурную идентичность? Никто. Это абсолютное невежество", - заявила Йоурова, слова которой приводит издание Politico
.
Йоурова заявила, что представление Евросоюза в качестве культурной "пустыни" не соответствует ее собственному восприятию блока.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США
, в которой требует от Европы
взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине
.
Газета Wall Street Journal сообщала, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе.