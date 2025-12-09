Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник представит на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) актуальные инициативы Анкары по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в партии.