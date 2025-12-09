Рейтинг@Mail.ru
Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 09.12.2025 (обновлено: 11:04 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/erdogan-2060757527.html
Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине
Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник представит на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:03:00+03:00
2025-12-09T11:04:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
венгрия
реджеп тайип эрдоган
виктор орбан
омер челик
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20251208/erdogan-2060495353.html
турция
анкара (провинция)
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), венгрия, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, омер челик, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Анкара (провинция), Венгрия, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, Омер Челик, Мирный план США по Украине
Источник: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине

РИА Новости: Эрдоган на закрытом заседании обсудит инициативы по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник представит на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) актуальные инициативы Анкары по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в партии.
После переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Стамбуле в понедельник Эрдоган заявил, что Турция мобилизовала все свои возможности для установления справедливого и прочного мира на Украине и намерена продолжать дипломатические усилия.
"Внешнеполитическая часть заседания займёт особое место. Господин президент планирует обсудить последнюю динамику вокруг конфликта, а также инициативы Турции, направленные на продвижение мирного процесса", - сказал собеседник агентства.
Традиционно после заседания с заявлением для прессы выступает официальный представитель правящей партии Омер Челик.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эрдоган и Орбан выступят с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
8 декабря, 09:17
 
В миреТурцияАнкара (провинция)ВенгрияРеджеп Тайип ЭрдоганВиктор ОрбанОмер ЧеликМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала