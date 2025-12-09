Национальная экспозиция Made in Russia открылась в Каире

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Продукция российских производителей в рамках национальной экспозиции Made in Russia представлена на продовольственной выставке в Каире, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"В Каире (Египет) начала работу X Международная выставка продуктов питания и напитков Food Africa 2025, которая продлится до 12 декабря. Эта выставка традиционно является одной из крупнейших торговых площадок для пищевой промышленности в Африке и на Ближнем Востоке, собирая профессионалов отрасли со всего мира в Egypt International Exhibition Center. На выставке представлена российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia", - сказано в сообщении.

На стенде 22 российские компании демонстрируют свои достижения и высококачественную продукцию. Экспозиция объединила производителей из различных сегментов: от агропромышленного комплекса и кондитерских изделий до напитков, масел, молочной продукции, а также специализированных добавок и упаковочных решений. Планируется, что за время работы выставки российские экспортеры проведут более 200 b2b-встреч с потенциальными партнерами из африканских и ближневосточных стран.

Торжественная церемония открытия российской экспозиции прошла при участии представителей двустороннего сотрудничества: руководитель представительства РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев, торговый представитель России в Египте Алексей Теванян и представитель Минсельхоза России в Египте Дмитрий Дыкань. После церемонии торговый представитель Российской Федерации совершил обход коллективного стенда Made in Russia, где ознакомился с продукцией участников.

"Участие российских производителей в крупных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории Арабской Республики Египет прямо влияет на устойчивый рост российского экспорта", - прокомментировал Алексей Теванян.

Деловая программа выставки включает не только переговоры российских компаний, но и полезные консультационные сессии и мастер-классы. В частности, запланирована питч-сессия от представителей египетской юридической компании, которая поможет экспортерам разобраться в специфике местного правового поля.

"Египет - это главный региональный хаб, ворота в Африку и на Ближний Восток. Широкая линейка российских товаров несырьевого неэнергетического экспорта в структуре нашего растущего товарооборота, а также большое количество крупных российских проектов в самых разных отраслях, реализуемое на территории Египта, подтверждают важность Каира в качестве стратегического партнера России", - отметил Руслан Арсамирзаев.

В РЭЦ подчеркивают, что участие в таких масштабных мероприятиях имеет ключевое значение для российских компаний, стремящихся к расширению географии своего экспорта, особенно на динамичные рынки Ближнего Востока и Северной Африки.