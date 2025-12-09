Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР - РИА Новости, 09.12.2025
18:26 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/donbass-2060925456.html
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР, но Владимир Ленин в свое время "перерешил", и регион отдали Украине. РИА Новости, 09.12.2025
донбасс, россия, рсфср, владимир путин
Донбасс, Россия, РСФСР, Владимир Путин
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР, но Владимир Ленин в свое время "перерешил", и регион отдали Украине.
Глава государства отметил, что Донбасс - это историческая территория России.
"Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при образовании, создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом. Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь из документа - "перерешать". И он "перерешил", и все - Донбасс отдали Украине. Вот так вот сложилось", - сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе
Вчера, 15:02
 
ДонбассРоссияРСФСРВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
