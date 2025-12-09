https://ria.ru/20251209/donbass-2060925456.html
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР - РИА Новости, 09.12.2025
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР, но Владимир Ленин в свое время "перерешил", и регион отдали Украине. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:26:00+03:00
2025-12-09T18:26:00+03:00
2025-12-09T18:26:00+03:00
донбасс
россия
рсфср
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_0:113:2953:1775_1920x0_80_0_0_8cedd9e87d90bbb6d106d5951f641806.jpg
https://ria.ru/20251209/donbass-2060839007.html
донбасс
россия
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911490_337:0:2953:1962_1920x0_80_0_0_c2854918f7013b6eec7be58897097a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, рсфср, владимир путин
Донбасс, Россия, РСФСР, Владимир Путин
Путин напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР
Путин: Донбасс входил в состав РСФСР, но Ленин перерешил и отдал Украине