В Домодедово сняли временные ограничения
В Домодедово сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений