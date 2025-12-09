Долина обещала вернуть 112 миллионов. Но Лурье не верит

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Казалось бы, конфликт Ларисы Долиной и Полины Лурье разрешен. Но жалоба в Верховном суде все равно осталась. А 16 декабря высшая инстанция рассмотрит дело, которое может стать прецедентным.

Что же произошло после выступления Долиной в эфире? И почему Лурье не верит обещаниям певицы?

"Я была в шоке"

Лариса Долина дала большое интервью программе "Пусть говорят" на Первом канале. Она объяснила, почему так долго молчала.

"Сначала я была в шоке. Потом, когда начались судебные разбирательства, я молчала в интересах следствия, я подписку дала — о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс… Официальный запрет", — сказала певица.

"В начале апреля 2024-го на мой сотовый поступил звонок от ректора института, в котором я служу уже девять лет, Кудриной Екатерины Леонидовны. Она сказала, что сейчас соединит меня с начальником службы безопасности института — у меня серьезные материальные проблемы", — вспоминала Долина.

Позже выяснилось: голос ректора смоделировали с помощью нейросети. Долина не перезвонила, чтобы проверить информацию.

"Сотрудник СБ" соединил ее с "офицером ФСБ" по фамилии Князев. Тот сообщил: на ее счета покушаются мошенники, оформляют кредиты на ее имя. В доказательство прислал фото документа — якобы кто-то пытается получить на ее имя кредит на сто миллионов рублей.

После этого с ней связался "представитель Росфинмониторинга" Андрей Лукин. Он начал инструктировать, что делать дальше. Как выяснилось позже, человека с такими паспортными данными (Лукин Андрей Олегович, родился 6 ноября 1989 года в Москве) в базе граждан России не существует

Контроль круглосуточно

"Я верила безоговорочно всему, что он говорит, такое было давление", — призналась певица. Лукин убедил ее, что нужно срочно перевести деньги на "безопасные счета" — иначе их украдут. Номера счетов прислал он сам.

Долина поехала в банк. К ней подходили настоящие сотрудники безопасности, интересовались, знает ли она, куда и кому переводит крупные суммы. Она отвечала утвердительно — и продолжала следовать инструкциям Лукина.

"Он уверял меня: в банке работают мошенники, и предупредил, что те будут просить никому ничего не пересылать. И я верила", — объяснила артистка.

Более того, мошенники запретили рассказывать об этом кому-либо — даже дочери. Припугнули уголовной статьей. "На связи я была постоянно, у меня телефон был включен на громкую связь. Они все слышали, были в курсе всего", — рассказала певица.

Мошенники обещали вернуть деньги — но только после того, как поймают преступников, якобы пытающихся обчистить знаменитую артистку.

Квартира за полцены

Следующий этап — продажа недвижимости. "Они сказали, что теперь мошенники покушаются на мою квартиру и потребовали ее срочно продать. Причем за ту сумму, которую предложат, а не по рыночной цене", — вспоминала Долина.

Цену — 112 миллионов рублей — озвучил Лукин. Хотя рыночная стоимость квартиры в Ксеньинском переулке в центре Москвы на тот момент составляла 200 миллионов.

Покупательница Полина Лурье даже спросила, почему так дешево. "Я ответила, что стало тесновато и хочу поискать квартиру побольше, где можно будет поселиться вместе с детьми. Это был весомый повод, чтобы покупатель поверила. Другого выхода не было, поскольку Лукин контролировал каждый шаг и слышал весь диалог с Полиной", — объяснила певица.

Лукин уверял: сделка фиктивная, 112 миллионов покупательнице скоро вернут . Деньги, полученные наличными в банке, Долина по указанию Лукина передала курьеру.

Дача и угрозы детям

Затем мошенники заявили, что теперь покушаются на загородную дачу певицы. "Когда Лукин звонит и говорит: "У вас же есть загородная дача?" — тут у меня просто, я онемела", — вспоминала Долина.

"Князев добавил: "Ваши девочки же сейчас на даче, мы присмотрим за ними". Получается, что следили не только за мной", — призналась артистка.

© Depositphotos.com / JANIFEST Подозрительный человек в темном переулке © Depositphotos.com / JANIFEST Подозрительный человек в темном переулке

Певице повезло: четыре потенциальных инвестора отказались давать залог за дом. "Сейчас бы я осталась и без дачи", — сказала она.

"Я верну все деньги"

Долина поняла, что ее обманули, только в начале августа — спустя четыре месяца. Тогда она рассказала все дочери и написала заявление в полицию. Помимо курьера Цырульниковой, задержали еще троих: Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил их к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Общий ущерб Долиной от действий мошенников превысил 317 миллионов рублей.

В марте 2025-го Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились. Квартира вернулась певице. А Полина Лурье осталась и без недвижимости, и без денег.

© Depositphotos.com / gregorylee Десятирублевая монета © Depositphotos.com / gregorylee Десятирублевая монета

"Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего", — заявила Долина.

Певица добавила, что собрать такую большую сумму очень тяжело — она отдала мошенникам все сбережения. Но пообещала : "Я сделаю все возможное, чтобы вернуть деньги в полном объеме".

Артистка назвала Лурье пострадавшей и выразила надежду на встречу: "Так же, как и я, вы пострадавшая, и я пострадавшая, я от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся и договоримся".

"Ни разу не извинилась"

Полина Лурье отказалась участвовать в передаче: "На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд. И сегодня я прошу всех дождаться решения высшей судебной инстанции".

© Depositphotos.com / freedomtumz Работа юриста © Depositphotos.com / freedomtumz Работа юриста

Адвокат Лурье Светлана Свириденко высказалась жестко. "Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается. Только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", — заявила Свириденко РИА Новости.

По словам адвоката, Долина так и не уточнила сроки возврата денег: "Фактически это то же самое, что нам было предложено, — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь".

"В этом случае с момента заключения договора купли-продажи квартиры до возврата денег пройдет пять лет, при этом убытки Полины в расчет Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки", — считает адвокат.

© Depositphotos.com / Fascinadora Российские рубли © Depositphotos.com / Fascinadora Российские рубли

Лурье жалобу из Верховного суда отзывать не намерена. "Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной", — заявила Свириденко.

"Голливудский флешмоб"

В соцсетях история получила неожиданный поворот. Выяснилось: в поддельном паспорте "сотрудника Росфинмониторинга" Андрея Лукина использовалась фотография человека, похожего на голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

© Фото Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда © Фото Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда

После этого под фотографиями Холланда в Instagram* начали появляться комментарии с "призывами" вернуть певице квартиру и деньги. "Том, от тебя зависит рынок недвижимости в России!" — писали пользователи.