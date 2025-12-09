https://ria.ru/20251209/dnepropetrovsk-2060976407.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в городе Днепропетровск на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.12.2025
