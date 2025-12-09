https://ria.ru/20251209/chuvashija-2060782838.html
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА
Оперативный штаб организован правительством Чувашии на месте атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 09.12.2025
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА
