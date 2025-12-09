Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА
12:21 09.12.2025 (обновлено: 12:23 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/chuvashija-2060782838.html
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА - РИА Новости, 09.12.2025
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА
Оперативный штаб организован правительством Чувашии на месте атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщает МЧС республики.
2025-12-09T12:21:00+03:00
2025-12-09T12:23:00+03:00
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759642_0:287:744:706_1920x0_80_0_0_1ace4602898ae0885a47b243946143e7.jpg
https://ria.ru/20251209/cheboksary-2060746142.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
Новости
чебоксары, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах создали оперштаб на месте атаки БПЛА

МЧС: на месте атаки БПЛА в Чебоксарах создали оперштаб

Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Оперативный штаб организован правительством Чувашии на месте атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщает МЧС республики.
"На месте происшествия обеспечивается работа оперативного штаба, созданного правительством Чувашской республики в целях оказания помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА. Экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
МЧС Чувашии также напомнило о необходимости соблюдения мер безопасности, категорическом запрете на распространение любых фото- и видеоматериалов, связанных с атаками беспилотников, работой систем ПВО и действиями силовых структур.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек.
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
Вчера, 10:29
 
ЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
