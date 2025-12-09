В Чувашии введут режим ЧС после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 9 человек.
"На постоянной связи находимся с главой региона Олегом Николаевым. По его решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "спецслужбы работают оперативно и высокопрофессионально".
"Вместе с командой правительства Чувашии выехали на место происшествия и проконтролировали работу пункта временного пребывания жителей на базе школы № 20. Всем необходимым люди обеспечены", - подчеркнул Артамонов.