Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.12.2025
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
Жители Чебоксар возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА, кроме жильцов одного дома, специальные комиссии начнут работу для оценки состояния зданий,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:29:00+03:00
2025-12-09T10:29:00+03:00
2025-12-09T10:32:00+03:00
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
Жители Чебоксар возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА