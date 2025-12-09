Рейтинг@Mail.ru
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
10:29 09.12.2025 (обновлено: 10:32 09.12.2025)
Жители Чебоксар возвращаются в квартиры после атаки БПЛА
чебоксары, происшествия
Чебоксары, Происшествия
© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
Вид на Чебоксары. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жители Чебоксар возвращаются в свои квартиры после атаки БПЛА, кроме жильцов одного дома, специальные комиссии начнут работу для оценки состояния зданий, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 9 человек.
"Ситуация под контролем. Жители возвращаются в свои квартиры (кроме дома по адресу: пр. Ивана Яковлева, 6). Для оценки состояния зданий и нанесенного ущерба начнут работу специальные комиссии", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА
Чебоксары Происшествия
 
 
