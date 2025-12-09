Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА
09:42 09.12.2025
В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА
В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА
чебоксары
происшествия, чебоксары, олег николаев (политик)
Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик)
В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Возникшее при атаке украинскими БПЛА возгорание в Чебоксарах локализовали и ликвидировали, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Во вторник утром в регионе зафиксировали атаку вражескими дронами. Были повреждены жилые дома, девять человек, в том числе ребенок, пострадали.
"Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Возникшее возгорание было в кратчайшие сроки локализовано и полностью ликвидировано, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий", - написал Николаев в Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
"Все необходимые силы и средства задействованы, ведутся работы по устранению последствий и обеспечению вашей безопасности", - заключил Николаев.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ПВО утром уничтожила БПЛА в Тульской области
ПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)
 
 
