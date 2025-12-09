В Чебоксарах ликвидировали возгорание после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Возникшее при атаке украинскими БПЛА возгорание в Чебоксарах локализовали и ликвидировали, Возникшее при атаке украинскими БПЛА возгорание в Чебоксарах локализовали и ликвидировали, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Во вторник утром в регионе зафиксировали атаку вражескими дронами. Были повреждены жилые дома, девять человек, в том числе ребенок, пострадали.

"Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Возникшее возгорание было в кратчайшие сроки локализовано и полностью ликвидировано, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий", - написал Николаев в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.