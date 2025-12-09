Рейтинг@Mail.ru
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/byudzhet-2060795957.html
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год - РИА Новости, 09.12.2025
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на 69-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2026 год, он превысит 8 миллиардов рублей. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:00:00+03:00
2025-12-09T13:00:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
https://ria.ru/20251203/rtrs--2059501766.html
https://ria.ru/20251207/belorussiya-2060394577.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Россия, Белоруссия
Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год

Бюджет Союзного государства РФ и РБ на 2026 г составит более 8 млрд руб

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на 69-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2026 год, он превысит 8 миллиардов рублей.
Проект бюджета Союзного государства на 2026 год по доходам определен в сумме 8 065,9 миллиона рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Белоруссии. В следующем году они будут увеличены более чем на 10% и составят 7 418,5 миллиона российских рублей, в том числе 4 822,0 миллиона российских рублей – отчисления России и 2 596,5 миллиона российских рублей – отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены неналоговые доходы в размере 647,4 миллиона рублей.
Телебашня - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
3 декабря, 13:44
Расходы бюджета Союзного государства на 2026 год запланированы в объеме 6 308,3 миллиона российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование шести программ, одного проекта и 37 мероприятий.
К программам Союзного государства относятся "Развитие пограничной безопасности Союзного государства", "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве", "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства", "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях".
К проектам Союзного государства относится "Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"".
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Спикер нижней палаты белорусского парламента посетит Россию
7 декабря, 10:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала