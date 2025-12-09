Парламентское собрание Союзного государства приняло бюджет на 2026 год

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на 69-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2026 год, он превысит 8 миллиардов рублей.

Проект бюджета Союзного государства на 2026 год по доходам определен в сумме 8 065,9 миллиона рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Белоруссии. В следующем году они будут увеличены более чем на 10% и составят 7 418,5 миллиона российских рублей, в том числе 4 822,0 миллиона российских рублей – отчисления России и 2 596,5 миллиона российских рублей – отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены неналоговые доходы в размере 647,4 миллиона рублей.

Расходы бюджета Союзного государства на 2026 год запланированы в объеме 6 308,3 миллиона российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование шести программ, одного проекта и 37 мероприятий.

К программам Союзного государства относятся "Развитие пограничной безопасности Союзного государства", "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве", "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства", "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства в современных условиях".