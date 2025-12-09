Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации - РИА Новости, 09.12.2025
16:36 09.12.2025
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации
Пятидесятилетняя женщина, пострадавшая при наезде кроссовера на регулируемом переходе в Улан-Удэ, попала в реанимацию, сообщила министр здравоохранения Бурятии... РИА Новости, 09.12.2025
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации

УЛАН-УДЭ, 9 дек - РИА Новости. Пятидесятилетняя женщина, пострадавшая при наезде кроссовера на регулируемом переходе в Улан-Удэ, попала в реанимацию, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Ранее госавтоинспекции Бурятии сообщила РИА Новости, что на регулируемом пешеходном переходе на улице Терешковой в Улан-Удэ водитель Toyota RAV4 сбил двух пешеходов.
"Для полного объема диагностических мероприятий в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены женщина 50 лет и молодой человек 19 лет. Женщина с ушибом головного мозга госпитализирована в отделение реанимации", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.
Отмечается, что второму пострадавшему с ушибом бедра и сотрясением головного мозга назначено амбулаторное лечение.
