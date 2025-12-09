В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации

Ранее госавтоинспекции Бурятии сообщила РИА Новости, что на регулируемом пешеходном переходе на улице Терешковой в Улан-Удэ водитель Toyota RAV4 сбил двух пешеходов.

"Для полного объема диагностических мероприятий в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены женщина 50 лет и молодой человек 19 лет. Женщина с ушибом головного мозга госпитализирована в отделение реанимации", - написала Лудупова в своем Telegram-канале.