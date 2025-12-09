https://ria.ru/20251209/buryatiya-2060870788.html
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации - РИА Новости, 09.12.2025
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации
Пятидесятилетняя женщина, пострадавшая при наезде кроссовера на регулируемом переходе в Улан-Удэ, попала в реанимацию, сообщила министр здравоохранения Бурятии... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:36:00+03:00
2025-12-09T16:36:00+03:00
2025-12-09T16:36:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_63dfcb84725ac2b33d3986ce1c0bd4f1.jpg
https://ria.ru/20251126/pushkino-2057652986.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_942acbe13f7cd976998b1cb3303863ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, toyota corolla
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Toyota Corolla
В Улан-Удэ пострадавшая при наезде автомобиля находится в реанимации
В Улан-Удэ женщина попала в реанимацию после наезда кроссовера на пешеходов