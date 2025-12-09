Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
09:34 09.12.2025
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 09.12.2025
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

ИКИ РАН: магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов

© Фото : NASAМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : NASA
Магнитные бури. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В течение нескольких часов должна начаться магнитная буря. По прогнозу должна уже идти, но задерживается", - говорится в сообщении лаборатории.
Ученые отметили, что геомагнитный график в последние сутки выглядит совершенно необычно.
"Как затишье перед бурей", - подчеркнули в ИКИ РАН.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Солнце произошла "черная" вспышка
8 декабря, 11:13
 
Земля Российская академия наук
 
 
