https://ria.ru/20251209/burja-2060732059.html
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре - РИА Новости, 09.12.2025
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:34:00+03:00
2025-12-09T09:34:00+03:00
2025-12-09T09:34:00+03:00
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130334/81/1303348190_42:0:718:380_1920x0_80_0_0_241bcf1a1a63b175af451944dd8f7368.jpg
https://ria.ru/20251208/solntse-2060516408.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130334/81/1303348190_127:0:634:380_1920x0_80_0_0_3a83fd205f1223cb1f3629e20d1c2fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
ИКИ РАН: магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов