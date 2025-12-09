https://ria.ru/20251209/biotekhnologii-2060706135.html
Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности
Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 09.12.2025
Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности
Угрозой национальной безопасности РФ является риск противоправного использования биологических технологий, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:16:00+03:00
2025-12-09T03:16:00+03:00
2025-12-09T03:16:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420674_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_59e189fbb94e02a686626892fe944e67.jpg
https://ria.ru/20251209/medosmotr-2060704453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420674_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_f8560662289be92a6e7968980774e1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности
Риск противоправного использования биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности