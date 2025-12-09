Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025

Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности
03:16 09.12.2025
Противоправное использование биотехнологий назвали угрозой нацбезопасности
Угрозой национальной безопасности РФ является риск противоправного использования биологических технологий, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ... РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Угрозой национальной безопасности РФ является риск противоправного использования биологических технологий, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются:... риск преднамеренного противоправного использования биологических и иных смежных технологий (в том числе генно-инженерных), осуществления опасной техногенной деятельности", - говорится в документе.
