ПВО ночью сбила 121 украинский беспилотник

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря т.г. до 7.00 9 декабря т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Республики Крым, десять БПЛА - над территорией Рязанской области, девять БПЛА - над территорией Воронежской области, восемь БПЛА - над акваторией Каспийского моря, пять БПЛА - над территорией Ростовской области, пять БПЛА - над территорией Республики Калмыкия, четыре БПЛА - над территорией Нижегородской области, три БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
Вчера, 06:43