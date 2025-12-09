Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 09.12.2025 (обновлено: 10:04 09.12.2025)
ПВО ночью сбила 121 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 121 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
республика крым
рязанская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
республика крым
рязанская область
безопасность, белгородская область, республика крым, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Республика Крым, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 121 украинский беспилотник

Силы ПВО ночью сбили 121 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 декабря т.г. до 7.00 9 декабря т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Республики Крым, десять БПЛА - над территорией Рязанской области, девять БПЛА - над территорией Воронежской области, восемь БПЛА - над акваторией Каспийского моря, пять БПЛА - над территорией Ростовской области, пять БПЛА - над территорией Республики Калмыкия, четыре БПЛА - над территорией Нижегородской области, три БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ПВО утром уничтожила БПЛА в Тульской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРеспублика КрымРязанская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
