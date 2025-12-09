Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали, почему не стали раздувать скандал с литовским БПЛА
16:29 09.12.2025 (обновлено: 16:51 09.12.2025)
В Белоруссии рассказали, почему не стали раздувать скандал с литовским БПЛА
В Белоруссии рассказали, почему не стали раздувать скандал с литовским БПЛА

Проспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Белоруссия не стала раздувать политический скандал вокруг беспилотного летательного аппарата, залетевшего в ноябре с литовской стороны, чтобы не ссориться со странами-соседями, сообщил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.
"Можно, конечно, из этого тоже было раздуть политический скандал. Но мы не хотим ссориться с соседями", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу "Первый информационный".
Он пояснил, что "траектория (полета дрона - ред.) была заложена очень интересно": по территории Белоруссии, затем - на территорию Польши. "Так что это? Это попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша? Получается так? То есть спровоцировать ситуацию", - указал Вольфович.
