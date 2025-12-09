Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 09.12.2025 (обновлено: 14:20 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/belorussija-2060823031.html
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2025
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:19:00+03:00
2025-12-09T14:20:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057433745_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_6ef92f311a1564f698c469e70c6059f8.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060789500.html
белоруссия
литва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057433745_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_fb51d56bdf4c42366977c3d56d9771de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Литва, Минск, Александр Лукашенко
Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов выкупить скоропортящиеся грузы у перевозчиков Вильнюса

© Sputnik / Виктор ТолочкоФуры у ПП "Каменный лог"
Фуры у ПП Каменный лог - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Фуры у ПП "Каменный лог". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, что Минск создал нормальные условия для водителей грузовиков, застрявших на белорусской территории после закрытия Вильнюсом границы, и готов даже выкупить скоропортящиеся грузы.
Литва в конце октября решила на месяц закрыть границу с Белоруссией под предлогом борьбы с метеозондами. После этого на белорусской территории застряли более 1200 грузовиков с литовскими номерами, которые были убраны с автотрасс и помещены на спецстоянки.
По словам Лукашенко, автомобили литовских перевозчиков разместили на стоянках и охраняют, чтобы никто не влез в автомобили, и чтобы груз сохранился.
"Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают там (в Литве – ред.) мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - цитирует агентство Белта слова Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
Вчера, 12:42
 
В миреБелоруссияЛитваМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала