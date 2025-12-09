Белоруссия готова выкупить скоропортящиеся грузы из Литвы, заявил Лукашенко

"Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают там (в Литве – ред.) мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - цитирует агентство Белта слова Лукашенко.