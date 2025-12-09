Рейтинг@Mail.ru
В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.12.2025
21:40 09.12.2025
В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме
В России особое отношение к озеру Байкал, которое является общенациональным достоянием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам РИА Новости, 09.12.2025
байкал, общество, россия, госдума рф, лдпр
Байкал, Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России особое отношение к озеру Байкал, которое является общенациональным достоянием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев (ЛДПР).
Госдума во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований.
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Алексей Цыденов: если кто-то будет покушаться на Байкал, я встану против
22 сентября, 13:00
22 сентября, 13:00
России особое отношение к озеру Байкал. И сегодняшняя дискуссия о внесении изменений в Федеральный закон "Об охране озера Байкал" это подтверждает. Еще в далеком 1999 году депутаты от фракции ЛДПР единогласно поддержали принятие базового закона по Байкалу, потому что Байкал - это наше общенациональное достояние", - сказал Сысоев.
Парламентарий добавил, что местных жителей давно беспокоит обстановка на Байкале и вокруг него, а также накопившиеся социально-экономические проблемы.
"Важно, чтобы и местные власти системно подошли к выполнению норм действующего законодательства", - заключил он.
Остров Ольхон, Байкал
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
27 сентября, 08:00
27 сентября, 08:00
 
БайкалОбществоРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
