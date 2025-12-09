https://ria.ru/20251209/baykal-2060965755.html
В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России особое отношение к озеру Байкал, которое является общенациональным достоянием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Сысоев (ЛДПР).
Госдума
во вторник приняла закон, который сохраняет запрет сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. При этом документ отдельно запрещает строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без государственной экологической экспертизы, прописывает особую систему согласований.
"В России
особое отношение к озеру Байкал
. И сегодняшняя дискуссия о внесении изменений в Федеральный закон "Об охране озера Байкал" это подтверждает. Еще в далеком 1999 году депутаты от фракции ЛДПР
единогласно поддержали принятие базового закона по Байкалу, потому что Байкал - это наше общенациональное достояние", - сказал Сысоев.
Парламентарий добавил, что местных жителей давно беспокоит обстановка на Байкале и вокруг него, а также накопившиеся социально-экономические проблемы.
"Важно, чтобы и местные власти системно подошли к выполнению норм действующего законодательства", - заключил он.