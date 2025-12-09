Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 200 картин Ивана Айвазовского представят на выставке в Русском музее к к 210-летию мариниста в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.

« "Масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского представит свыше 200 произведений великого мариниста", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Выставка откроется в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа, среди представленных произведений "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Волна", их будут сопровождать морские артефакты и документы, создающие целостный образ творчества художника, добавили в минкультуры.

В предстоящем году Русский музей откроет более 20 выставок на своих площадках. Выставка работ Степана Эрьзи станет центральным событием 150-летия выдающегося русского скульптора и будет показана в нескольких городах России. Гостей музея также ждут крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского и большая выставка, посвященная женскому образу в отечественном искусстве.

Также в Михайловском дворце готовится проект, посвященный женскому образу в русском искусстве: посетителям будут представлены 500 произведений Брюллова, Репина, Сурикова, Серебряковой и других мастеров, которые создадут многогранный портрет женщины как символа вдохновения, силы и любви.