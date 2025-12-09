Рейтинг@Mail.ru
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства - РИА Новости, 09.12.2025
14:32 09.12.2025
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
Свыше 200 картин Ивана Айвазовского представят на выставке в Русском музее к к 210-летию мариниста в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:32:00+03:00
2025-12-09T14:32:00+03:00
россия, санкт-петербург, иван айвазовский, ольга любимова, русский музей, петр кончаловский, иван шишкин, дмитрий шишкин, карл брюллов, илья репин, василий суриков, выставки, музеи, развлечения
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 200 картин Ивана Айвазовского представят на выставке в Русском музее к к 210-летию мариниста в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.
"Масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского представит свыше 200 произведений великого мариниста", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.

Выставка откроется в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа, среди представленных произведений "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Волна", их будут сопровождать морские артефакты и документы, создающие целостный образ творчества художника, добавили в минкультуры.
В предстоящем году Русский музей откроет более 20 выставок на своих площадках. Выставка работ Степана Эрьзи станет центральным событием 150-летия выдающегося русского скульптора и будет показана в нескольких городах России. Гостей музея также ждут крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского и большая выставка, посвященная женскому образу в отечественном искусстве.
Также в Михайловском дворце готовится проект, посвященный женскому образу в русском искусстве: посетителям будут представлены 500 произведений Брюллова, Репина, Сурикова, Серебряковой и других мастеров, которые создадут многогранный портрет женщины как символа вдохновения, силы и любви.
Кроме того, большой проект будет посвящен Ивану Шишкину: в экспозицию войдет более 150 произведений, которые позволят проследить весь творческий путь великого пейзажиста – от ранних работ до шедевров 1890-х годов.
Музейные маршруты РоссииРоссияСанкт-ПетербургИван АйвазовскийОльга ЛюбимоваРусский музейПетр КончаловскийИван ШишкинДмитрий ШишкинКарл БрюлловИлья РепинВасилий СуриковВыставкиМузеиРазвлечения
 
 
