https://ria.ru/20251209/ayvazovskiyvystavka-2060787968.html
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства - РИА Новости, 09.12.2025
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
Свыше 200 картин Ивана Айвазовского представят на выставке в Русском музее к к 210-летию мариниста в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:32:00+03:00
2025-12-09T14:32:00+03:00
2025-12-09T14:32:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
санкт-петербург
иван айвазовский
ольга любимова
русский музей
петр кончаловский
иван шишкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990805628_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5cd94f076ad4e06fee996aade880246e.jpg
https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyfilialy-2059164406.html
https://ria.ru/20251209/pushkinskiyvystavka-2060791189.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990805628_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_6006246b121bb5a33ea133de76d04665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, иван айвазовский, ольга любимова, русский музей, петр кончаловский, иван шишкин, дмитрий шишкин, карл брюллов, илья репин, василий суриков, выставки, музеи, развлечения
Музейные маршруты России, Россия, Санкт-Петербург, Иван Айвазовский, Ольга Любимова, Русский музей, Петр Кончаловский, Иван Шишкин, Дмитрий Шишкин, Карл Брюллов, Илья Репин, Василий Суриков, Выставки, Музеи, Развлечения
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 200 картин Ивана Айвазовского представят на выставке в Русском музее к к 210-летию мариниста в 2026 году, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ведущие российские музеи представили в Минкультуры России выставочные планы на 2026 год.
«
"Масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского представит свыше 200 произведений великого мариниста", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Выставка откроется в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа, среди представленных произведений "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Волна", их будут сопровождать морские артефакты и документы, создающие целостный образ творчества художника, добавили в минкультуры.
В предстоящем году Русский музей откроет более 20 выставок на своих площадках. Выставка работ Степана Эрьзи станет центральным событием 150-летия выдающегося русского скульптора и будет показана в нескольких городах России. Гостей музея также ждут крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского и большая выставка, посвященная женскому образу в отечественном искусстве.
Также в Михайловском дворце готовится проект, посвященный женскому образу в русском искусстве: посетителям будут представлены 500 произведений Брюллова, Репина, Сурикова, Серебряковой и других мастеров, которые создадут многогранный портрет женщины как символа вдохновения, силы и любви.
Кроме того, большой проект будет посвящен Ивану Шишкину: в экспозицию войдет более 150 произведений, которые позволят проследить весь творческий путь великого пейзажиста – от ранних работ до шедевров 1890-х годов.